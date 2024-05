Empleados de Correo Argentino en Mendoza advirtieron sobre recortes y el retiro voluntario de 110 trabajadores

►TE PUEDE INTERESAR: Ley Bases: menos recursos para Mendoza

"Siempre decimos que el correo lo sostienen sus empleados. Si se cerró una sucursal como pasó en La Consulta, el cartero que está en San Carlos tiene que viajar hasta allá y hacer el trabajo que antes hacía otra persona, es decir hay una recarga. Lo que estamos viendo es que el gobierno nacional quiere achicarlo, para tercerizarlo y el gremio lo que está intentado es evitarlo", aseguró.

Morán afirmó que luego de una serie de despidos con justa y sin justa causa que se dieron en las últimas semanas, se abrió la posibilidad de acogerse a un retiro voluntario, al que aceptaron 110 empleados, de la planta de 550 que tiene Mendoza. Este diario se comunicó con Hernán Peña, gerente zonal de Correo Argentino, quien prefirió no hacer declaraciones y centrar las peticiones al área de Prensa en Buenos Aires, pero no hubo respuestas.

Los retiros voluntarios en Correo Argentino

El sindicato accedió a información y a la operatoria de los retiros voluntarios, en el que acoplaron carteros, personal administrativo, entre otros empleados que tenían distinto tipo de situaciones.

"Hubo un ofrecimiento del 100% en un pago, para la salida de quienes se quisiera acoger a esta salida de la empresa. Algunos se fueron con indemnizaciones que de ninguna manera representan una tranquilidad económica, pero sí ganaron en paz porque la situación es muy delicada, hay mucho miedo e incertidumbre", destacó.

"Los compañeros no quieren faltar aunque estén enfermos, porque no saben si van a seguir trabajando. Está todo muy difícil", insistió el gremialista.

Un cartero de la zona Este fue consultado por este medio y con mucha angustia aseguró: "Yo me fui con 'retiro voluntario', que en realidad no es tan así...porque en el algún momento se cerrará el correo. Y ante la incertidumbre, estrés, etc, de todos los despidos sin causa que hubo en todo el país, decidí irme".

Correo Argentino es una de las empresas que buscan privatizar en la Ley Bases

De las once empresas estatales que buscan privatizar mediante la Ley Bases que se trata en el Congreso, figura el Correo Argentino.

Durante la gestión de Alberto Fernández se creó una plataforma comercial, que cerró la gestión de Javier Milei.

En el reciente informe que brindó el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, esta división de la compañía facturó, desde su creación y hasta marzo de 2024, $ 777 mil millones, mientras que los gastos para su mantenimiento demandaron $ 287 mil millones.

Posse indicó que el gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios en la compañía, y destacó que 1.700 personas ya hicieron los trámites para dejar de trabajar en la compañía.

