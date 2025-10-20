En el inicio de la última semana previa a las elecciones 2025 del domingo próximo, Emir Félix hizo un repaso de su campaña y volvió a cuestionar el modelo económico implementado por el gobierno nacional.
Emir Félix dijo que con el modelo económico de Milei, Mendoza es la provincia más perjudicada
El candidato a diputado nacional del Frente Justicialista contó que ha caminado por toda la provincia y escuchado a todos los sectores
Para el presidente del Partido Justicialista de Mendoza, nuestra provincia ha sido la más perjudicada por la administración de Javier Milei.
Emir Félix, que ancabeza la lista de candidatos a diputados nacionales del peronismo recordó que en todos estos días ha escuchado y dialogado con todos los sectores de la comunidad mendocina.
Emir Félix continuó con sus caminatas
El referente de Fuerza Justicialista de Mendoza, encabezó este lunes una ronda de medios en San Rafael, al mismo tiempo que caminó por el microcentro donde tuvo contacto con sus vecinos.
Félix hizo un balance de la campaña y destacó que “pudimos caminar toda Mendoza. Decidimos elegir el camino más complejo, pero no queríamos dejar de tener contacto directo con los mendocinos".
"Ese era el camino que necesitábamos para palpar una realidad que los datos fríos no dan. Quisimos conocer de cerca la realidad de miles de mendocinos y así pudimos determinar los altos niveles de angustia y preocupación que existe en diferentes sectores de la provincia”, enfatizó el sanrafaelinos.
Emir Félix expresó que “haber caminado toda la provincia nos hizo saber que hay relatos que han perdido sustento, como es 'lo peor ya pasó', que venimos escuchándolo hace mucho tiempo y la realidad es que no pasó nada”.
El ex intendente sanrafaelino aseveró que “Mendoza es la provincia más perjudicada con el modelo económico de Milei. Y si no hay un rescate inmediato, la industria y la producción mendocina no van a lograr subsistir.
Félix también cuestionó “el fanatismo de Milei” y cómo lo está aplicando en su gbierno. “Nos está perjudicando, claramente, por eso espero que en el Congreso se genere un ámbito de consenso”, añadió.
Con relación a "la postura fanática del gobierno nacional ya no existen las políticas económicas dogmáticas – ideológicas a nivel mundial”.
Y dio ejemplos: “Estados Unidos dejó de ser la cuna de la libertad, solo les quedó la estatua. Son proteccionistas de su industria y sus trabajos. Europa exactamente igual. China dejó de ser comunista, les queda la bandera y el partido, pero tienen un sistema capitalista con apoyo estatal. Entonces ¿por qué nosotros abrazamos una idea dogmática, que no tiene sentido, cuando el mundo se protege a sí mismo? Es un fanatismo que el gobierno debe abandonar para ver de qué manera estimulamos nuestra industria y producción”.