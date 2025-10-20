Emir Félix dijo que con el modelo económico de Milei, Mendoza es la provincia más perjudicada

emir felix en campaña Emir Félix pasó también por una feria de Tres Porteñas, en San Martín. Foto: Partido Justicialista de Mendoza

Emir Félix continuó con sus caminatas

El referente de Fuerza Justicialista de Mendoza, encabezó este lunes una ronda de medios en San Rafael, al mismo tiempo que caminó por el microcentro donde tuvo contacto con sus vecinos.

Félix hizo un balance de la campaña y destacó que “pudimos caminar toda Mendoza. Decidimos elegir el camino más complejo, pero no queríamos dejar de tener contacto directo con los mendocinos".

Hemos escuchado a empresarios, trabajadores, agricultores, comerciantes, industriales, prestadores turísticos, jóvenes, jubilados, personas que sufren alguna discapacidad y familiares, profesionales de la salud, entre muchos más. Hemos escuchado a todos Hemos escuchado a empresarios, trabajadores, agricultores, comerciantes, industriales, prestadores turísticos, jóvenes, jubilados, personas que sufren alguna discapacidad y familiares, profesionales de la salud, entre muchos más. Hemos escuchado a todos

"Ese era el camino que necesitábamos para palpar una realidad que los datos fríos no dan. Quisimos conocer de cerca la realidad de miles de mendocinos y así pudimos determinar los altos niveles de angustia y preocupación que existe en diferentes sectores de la provincia”, enfatizó el sanrafaelinos.

Emir Félix expresó que “haber caminado toda la provincia nos hizo saber que hay relatos que han perdido sustento, como es 'lo peor ya pasó', que venimos escuchándolo hace mucho tiempo y la realidad es que no pasó nada”.

El ex intendente sanrafaelino aseveró que “Mendoza es la provincia más perjudicada con el modelo económico de Milei. Y si no hay un rescate inmediato, la industria y la producción mendocina no van a lograr subsistir.

Félix también cuestionó “el fanatismo de Milei” y cómo lo está aplicando en su gbierno. “Nos está perjudicando, claramente, por eso espero que en el Congreso se genere un ámbito de consenso”, añadió.

emir felix en campaña2 Emir Félix con feriantes de Tres Porteñas. Foto: Partido Justicialista de Mendoza

Con relación a "la postura fanática del gobierno nacional ya no existen las políticas económicas dogmáticas – ideológicas a nivel mundial”.

Y dio ejemplos: “Estados Unidos dejó de ser la cuna de la libertad, solo les quedó la estatua. Son proteccionistas de su industria y sus trabajos. Europa exactamente igual. China dejó de ser comunista, les queda la bandera y el partido, pero tienen un sistema capitalista con apoyo estatal. Entonces ¿por qué nosotros abrazamos una idea dogmática, que no tiene sentido, cuando el mundo se protege a sí mismo? Es un fanatismo que el gobierno debe abandonar para ver de qué manera estimulamos nuestra industria y producción”.