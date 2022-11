Emir Félix confirmó que avalará el endeudamiento para obras hídricas que pide Rodolfo Suarez

"Vamos a apoyar porque no queremos ser parte del problema. Estuve hablando con Matías Stevanato y me pidió apoyar las obras de hidráulica y yo lo entiendo. Estuve con Righi y me dijo que tendría grandes problemas con los pozos de agua por problemas de desinversión, entonces entendemos que hay que conseguir la plata", definió Félix en diálogo con Primeras Voces, de Radio Nihuil.