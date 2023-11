Elon Musk celebró el triunfo de Javier Milei y habló de la prosperidad de la Argentina

El multimillonario acudió a la red social de su propiedad -X- donde comentó un posteo en inglés de EndWokeness que decía: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.

No sólo que subcribió al posteo sino que también sumó un particular comentario: "Prosperity is ahead for Argentina”, lo que se traduce como "hay prosperidad para la Argentina”.