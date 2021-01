Elecciones PASO en Mendoza: se van delineando futuras listas

El destino de las próximas elecciones PASO es aún una incógnita no sólo en Mendoza sino también en el país. Mientras varios gobernadores del Norte pujan por suspenderlas, el Gobierno nacional aún no da señales concretas y Rodolfo Suarez y su equipo insisten en que no es momento de definir qué se hará con esas elecciones. La ley les da tiempo hasta mayo para decidir si se plegan al esquema nacional para votar en agosto y octubre de este año o desdoblan, con lo cual en Mendoza se votaría en el 2022.