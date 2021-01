Qué tareas deberán hacer los docentes en la nueva presencialidad

"La presencialidad nos va a permitir fortalecer las instancias pedagógicas que se han limitado en el 2020. Para poner un ejemplo, un docente va a trabajar unos días con un grupo de estudiantes y en ese trabajo va a poder asignar una hoja de ruta para aquellos momentos en que el estudiante tenga que permanecer en su hogar. No es un esquema sincrónico, esto es que el docente no va a tener que dar clases de manera simultánea o posterior a esos estudiantes", aclaró Trotta e insistió: "no es que el docente va a estar frente al aula durante 4 horas y después va a necesitar 4 horas para un zoom con los estudiantes que no estuvieron en el aula".

En su explicación, el ministro también clarificó que aquellos docentes que pertenecen a un grupo de riesgo, hasta tanto no puedan ser vacunados, "serán quienes sostengan el trabajo a la distancia, no de manera presencial y ahí también van a poder colaborar no sólo con sus estudiantes, sino también con el esquema de organización de su escuela para optimizar su funcionamiento", puntualizó.

A la par de estas definiciones, Trotta volvió a insistir que más allá de los lineamientos nacionales, cada provincia "deberá dar respuestas diferentes a realidades distintas, no es lo mismo la modalidad rural que la de una escuela en un centro urbano, ahí deberemos priorizar la presencialidad segura", remarcó el funcionario nacional.