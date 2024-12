Elecciones 2025: Milei, Cornejo, las patrullas perdidas y un acuerdo posible

acuerdo Mercosur Unión Europea Javier Milei.jpg Milei y Toto Caputo en la cumbre del Mercosur. Foto: Noticias Argentinas

El escenario de Cornejo y Milei

¿Cómo puede aprovechar Cambia Mendoza el apoyo a Milei y a la vez beneficiarse? La ecuación es en ambos sentidos. El Presidente también tiene necesidades.

El año que viene se eligen 127 diputados nacionales. Cinco de esas bancas pertenecen a los partidos políticos de Mendoza. Finalizan sus mandatos los peronistas Liliana Paponet y Adolfo Bermejo, los radicales Julio Cobos y Pamela Verasay, y Álvaro Martínez, que si bien pertenece al bloque de la Libertad Avanza, sigue afiliado al PRO y le responde a Omar De Marchi, ex candidato a gobernador de La Unión Mendocina en las últimas elecciones. Para aspirar a reformas más profundas y a la reelección en 2027, Milei necesita sumar la mayor cantidad posible de bancas en el Congreso. Mendoza es parte de un grupo de provincias de gobiernos dialoguistas que han venido acompañando al Presidente en votaciones cruciales.

Asamblea Legislativa Pamela Verasay y Lisandro Nieri.jpg En primer plano, los diputados nacionales Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

En ese “colectivo” paraoficialista que se fue completando durante el año viajan los mandatarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, Chubut, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Mendoza. Algunos “entran y salen” del grupo, y otros, como los de la fenecida alianza Juntos por el Cambio (gobernadores radicales y del PRO), son aliados aun críticos casi permanentes. Cornejo es el ejemplo más claro, junto a Jorge Macri, de CABA; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Poggi, de San Luis y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Son los que le reclamaron hace poco al Presidente la sanción de un presupuesto 2025, y mejor reparto de los recursos federales.

De todo ese grupo, hay varias provincias que además de legisladores nacionales, deben votar legislaturas provinciales y locales. Las más importantes por peso político, económico y población son la CABA y Mendoza. También hay ocho provincias que eligen senadores nacionales. Cinco, son de gobiernos aliados ocasiones de Milei, entre ellas el estratégico distrito de la CABA. ¿Le conviene al Presidente enfrentar en elecciones a los gobiernos que le ayudan a juntar votos en el Congreso? Decididamente No. Porque LLA sin el propio Milei en la boleta puede perder ante oficialismos locales, en medio de una ola de elecciones desdobladas.

Las estructuras de La Libertad Avanza en las provincias aún son débiles, el Presidente no va en las listas, y en algunos de las distritos los libertarios son grupos muy desorganizados, peleados entre sí, con el “sello” que va y viene. Mendoza es el caso paradigmático. Sería difícil definir quién es el principal representante libertario en la provincia. De momento, el que mantiene el diálogo con Cornejo es el diputado nacional Facundo Correa Llano. De ADN “ganso”, fue en la boleta de Milei en 2023, lo mismo que “Mechi” Llano, por el acuerdo entre Milei y el Partido Demócrata. Luego, hay varias tribus inorgánicas orbitando alrededor de “las ideas de la libertad”, más algunos expulsados del paraíso, como la diputada nacional Lourdes Arrieta y su familia.

facundo correa llano javier milei.jpg Facundo Correa Llano y el presidente Milei.

El mapa político actual indicaría que LLA debe construir alianzas con los gobiernos locales, algo en lo que ya trabajan Karina Milei y “Lule” Menem.

¿Y en Mendoza?

¿Por qué Cornejo debería acordar con Milei en las próximas elecciones? ¿Lo necesita en verdad? Cambia Mendoza sigue siendo una “marca” política, una escudería de peso. En septiembre se conoció parte de un sondeo de la siempre certera Martha Reale (RDT consultora), sobre la intención de voto de los partidos políticos en la provincia. “Cambia Mendoza” registró un 32 % de intención de voto contra un 16 % de LLA, y un 13 % del peronismo. Este es el cuadro completo:

Embed

Hay razones prácticas y políticas que favorecen a Cambia Mendoza en un acuerdo con el presidente Milei. Potenciar al oficialismo provincial y a LLA en una alianza favorecería una victoria multioficialista con más del 50 % de los votos, contra cualquier otra fuerza, ya sea un peronismo “planchado” cuya locomotora aún es Cristina (que en Mendoza funciona como lastre político y ancla en el cuello peronista), o un espacio distinto. Luego, la discusión pública en esos comicios girará en torno a plebiscitar o no la gestión del Presidente. Esta es hoy la principal hipótesis de trabajo del cornejismo.

El apoyo a Milei en la provincia es arrasador. Ello amortiguaría el tenor de las discusiones locales. Y finalmente, una alianza de esta naturaleza podría mitigar la acción de ex aliados y ahora adversarios (enemigos, más bien) de Alfredo Cornejo, como dirigentes demócratas, algunos libertarios ultramontanos, u otros escindidos de La Unión Mendocina. Esa alianza opositora a Cornejo consiguió casi 30 puntos en las elecciones de gobernador del año pasado, pero implosionó luego de los procesamientos e imputaciones por fraude al Estado a sus aliados lasherinos Daniel Orozco (ex intendente) y Yanina Ortiz, la diputada suspendida. Sólo quedan algunas patrullas perdidas que liban su odio al oficialismo provincial en las redes sociales.

Los riesgos del gobierno provincial

En Mendoza hay un campo minado al que el gobierno provincial debe prestar máxima atención. Son talones de Aquiles que cuestionan la gestión, no importa cuándo leas esto o si la responsabilidad es del gobierno nacional, el provincial, los intendentes, el Papa Francisco, o de quien sea.

Después del fracaso colectivo de la política en los últimos 40 años, la demanda permanente de la sociedad es la inmediatez en la solución de los problemas. Por eso los argentinos votaron a Milei y ello explica su éxito. ¿O alguien esperaba que resolviera el problema de la inflación en menos de un año? Lo hizo.

Para el gobierno de Mendoza, el primero de esos factores de riesgo es la inseguridad. El propio Cornejo reconoció en el programa 7D de Canal 7 que estamos “lejos del óptimo”. El segundo ítem es la situación delicada de IMPSA, que le podría explotar en las manos al gobierno de Mendoza aunque esa privatización es del gobierno nacional. Las 700 familias que dependen de la metalmecánica y las decenas de pymes que le prestan servicios, están radicadas aquí.

Auto vuelco agua de las avispas.jpg Vuelco en Agua de las Avispas, una de las peores zonas de la Ruta 7. El corredor internacional es un tema político.

Finalmente, el funcionamiento del paso internacional y el desborde permanente de las aduanas, más el estado de desastre de la Ruta Nacional 7, configuran una bomba de tiempo. Es responsabilidad de organismos nacionales. Pero en el Gobierno ya anticipan que la combinación de vacaciones, viajeros, tours de compras, camiones de carga internacional y ómnibus de larga distancia, harán colapsar el paso. Este sábado hubo una muestra de ello, con automovilistas y viajeros furiosos atrapados en Potrerillos por el accidente que hubo en alta montaña a la salida del túnel número 7. Cinco muertos en el corredor en un puñado de días. La provincia no es responsable formal de la seguridad en la ruta, de la situación penosa del camino, ni de la Aduana, pero la Ruta 7 es territorio mendocino.

¿A qué viene todo esto? Cornejo puede apegarse a la ley local, mantener las elecciones provinciales desdobladas, y que los cargos provinciales se voten en 2026 con PASO. Cambia Mendoza podría ganar, sí. Pero nadie lo podría jurar hoy sobre una tabla bíblica. El riesgo electoral existe, incluso con una victoria ajustada, a lo “Pirro”, que convertirían en muy incómodos los años de gobierno del oficialismo local hasta 2027.

Los “otros”

Hay convivientes en las alianzas con Milei. El PRO mendocino “oficial” es presidido por Gabriel Pradines, alineado con Omar De Marchi (hoy vicepresidente en Aerolíneas Argentinas), y tienen un diputado nacional que termina su mandato, Álvaro Martínez. Muchos de estos dirigentes y grupos políticos integraron La Unión Mendocina. ¿Y hoy, en qué andan?

Pradines está intentando reunir a gente de centro derecha y de ideas parecidas, para gestionar un espacio político nuevo. “Algo distinto de Cambia Mendoza” dicen. Obvio, no quieren aliarse con el gobernador y creen que hay terreno suficiente, luego de la experiencia de LUM que reunió casi un 30 % de los votos, para asfaltar un nuevo camino. Martínez termina su mandato en diciembre de 2025 e intentaría una reelección. ¿En qué lista? “En la de Milei” dirá, si le preguntan. ¿Esto es en alianza con Cambia? El deseo íntimo de los ex aliados del oficialismo es que “no”, porque creen que si hacen una buena elección legislativa tendrán una chance de llegar al gobierno en 2027.

Pradines, De Marchi, Álvaro Martínez.jpg Pradines, Martínez, De Marchi, y Lula Balsells.

Es impensable ver al demarchismo aliado a Cornejo una vez más, después de todo lo que pasó. En tanto, la usina de rumores políticos del “PRO Oficial” se ha ocupado de difundir que en el gobierno nacional no quieren aliarse a Cornejo, y señalan los votos de Lisandro Nieri y Pamela Verasay en la Cámara de Diputados de la Nación, ya que en algunos casos no acompañaron al oficialismo, como jubilados y financiamiento universitario. Esta versión módica choca con los elogios reiterados que funcionarios de Milei prodigan al gobierno provincial, como hicieron recientemente el secretario de finanzas Pablo Quirno, el de minería Luis Lucero, o aun el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Ven a Mendoza como un faro. La Primera Cumbre de Minería Sostenible en la provincia fue una vidriera nacional e internacional importante.

Otra vez: goles son amores, y la geografía política cambia todos los días. Habrá semanas calientes hasta fin de año, lo mismo en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.

Los plazos

¿Cuáles son los tiempos para resolver estas ecuaciones políticas? Depende. El gobierno nacional no reuniría suficiente apoyo para la reforma política que plantea tratar en extraordinarias, cuyo principal punto es la eliminación de las PASO. Salvo que lo consigan en un acuerdo con Cristina. Pero el recuerdo de lo que pasó con Ficha Limpia está fresco. El oficialismo favoreció “voltear” la ley que le permitirá a CFK tener fueros si es candidata y la revuelta de votantes de Milei en redes sociales fue importante. Sería difícil que el oficialismo se anime a volver a pactar con Cristina. En ese caso, en febrero y marzo de 2025, mientras estemos transitando la Vendimia, tanto Cambia Mendoza como La Libertad Avanza y el PRO, deberán saber qué camino transitar.

Si Cornejo optara por unificar las elecciones y votar con boleta única provincial el mismo día que las elecciones nacionales y con PASO, la fecha límite para la convocatoria sería el lunes 5 de mayo. Tanto nacional como provincial. El 3 de agosto serían las Primarias, si hay, y el 27 de octubre las elecciones nacionales y locales, con dos boletas únicas y en urnas separadas.

Luis Petri Marc Stanley compra de armamentos.jpg Luis Petri, junto al embajador de los EE.UU. en Argentina, Marc Stanley.

Si Nación logra derogar las PASO, habrá una elección menos y ello estirará la convocatoria nacional al 28 de julio del año próximo. Pero eso no alarga los plazos locales. No hay indicios de que se vayan a derogar las PASO provinciales ni municipales. Por eso, si el gobernador junta las elecciones, el tiempo límite será el 5 de mayo para hacer la convocatoria. Ahora, si no hay acuerdo con Milei, las elecciones provinciales podrían seguir desdobladas. El peor escenario para Cambia Mendoza en la elección nacional de octubre sería el de perder un diputado radical, o mantener las dos bancas en el caso de que LLA aliada a una parte del PRO hiciera una buena elección, y configurar un 2-2-1 con el peronismo en tercer lugar.

Finalmente, la “simple”, y de menores riesgos tanto para el presidente de la Nación como para el gobernador, es unir fuerzas y votar todo junto. La única contraindicación para Cambia Mendoza es que el “precio” resulte caro, y le colonicen las listas legislativas locales de libertarios que más temprano que tarde se ubicarán como opositores. Ahora… ¿Quién pone ese precio? La negociación, y el riesgo político que cada uno esté dispuesto a asumir. Oferta y demanda de la política.

La pregunta del final es simple. ¿Puede el ministro de Defensa de la Nación Luis Petri ser algo así como el factor de unidad entre Cambia Mendoza y LLA y encabezar la lista conjunta? Podría, pero no es su idea volver al Congreso ahora e incluso ya se lo habría dicho a Cornejo. Si a Milei le va bien, Petri tendría un camino más abierto hacia 2027 para intentar gobernar la provincia. Pero eso es una historia del futuro. Para después de las próximas elecciones.

¿Y el resto?

Por supuesto, Mendoza no es monocolor. Aunque la preferencia por Milei es fulminante y Cambia Mendoza sigue siendo la fuerza local empoderada, hay focos de resistencia y oposición.

Algunos hacen esfuerzos notables para lucir progresistas, pero los ralentiza una pátina de herrumbre que les impide avanzar. En ese sentido, llamó la atención el jueves, en el acto de colación de grados de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, el discurso de tono chavista -ya ni siquiera kirchnerista- de la decana María Eugenia Martín. Adoctrinamiento full hasta para los egresados en la universidad pública que pagamos todos. Algunos familiares de alumnos y asistentes se sorprendieron, y unos pocos se animaron a expresarlo en las redes. Uno de los testigos lo definió con precisión: "Ya no es que le hablan al pasado... Le hablan a la ultratumba". ¿Será una anomalía temporal?

La política es un reloj de arena caprichoso. Para algunos el tiempo transcurre demasiado rápido. Para otros, queda anclado en ideas oxidadas que ya fracasaron en el mundo desde hace más de un siglo.