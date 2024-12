Alfredo Cornejo abrió la puerta para que vuelva la Lucha Antigranizo: "Si funciona, tengo que ser práctico"

aviones Lucha Antigranizo.jpg

Alfredo Cornejo marcó los errores de la gestión anterior

"Si nosotros probamos este año que realmente fue la Lucha Antigranizo lo que disminuyó las tormentas, pues disminuiremos la plata en Seguro Agrícola y la aumentaremos en esa lucha", soltó el gobernador.

Y la frase fue tan contundente, que hasta el mismo Imazio se vio obligado a repreguntar si de verdad estaba dejando abierta la puerta para que volviera ese combate aéreo contra el granizo que tanto cuestionó. "La dejo abierta porque de la misma forma que creo que tengo la obligación de ser práctico a la hora de gobernar, no puedo cerrarme, pero vamos a probarlo por un año en el Sur", ratificó el primer mandatario.

Aunque claro, fiel a su estilo se encargó de marcar los "errores" de la gestión anterior, que él no avaló sobre el funcionamiento de esa empresa estatal.

"Aemsa fue creada con un objetivo específico que fue contratar solo 6 pilotos y operar el sistema. Yo volví al Gobierno y Aemsa tenía 27 pilotos y no sé cuántos empleados más. Eso creo que fue un error de la administración anterior, entrar en el convenio de APLA (el gremio de los pilotos) y empezar como toda empresa estatal, a depender de la administración del sindicato", disparó veladamente contra decisiones que tomó Rodolfo Suarez.

El objetivo de cerrar Aemsa que operaba la Lucha Antigranizo

También explicó que cuando decidió cerrar esa empresa estatal se enfocó en dos objetivos: "Indemnizar a los 27 pilotos, que fue lo que se hizo tan bien legalmente que no hay ni recursos. Y el segundo fue mostrar que en 30 años de Lucha Antigranizo, nadie ha podido demostrar que gracias a esa lucha hubo menos piedras que en otra temporada. Los números de contingencia de denuncias que hicieron los productores, muestran que en los últimos 30 años se pierden entre 38.000 y 40.000 hectáreas, siempre mucho más en el Sur, en donde hay zonas en las que realmente caen casi todos los años. O sea, haya o no haya, siempre es ese número".

Entre los argumentos a los que apeló para fundar aún más su cuestionamiento a la Lucha Antigranizo apeló a la memoria y recordó que un año de la gestión de Paco Pérez los cartuchos para el combate aéreo de las tormentas "llegaron en marzo, cuando ya no había piedra. Y no volaron los aviones y sin embargo tuvieron la misma cantidad de siniestros, esto es el mismo promedio que en los 30 años".

Por último también dio una razón económica por la que avanzó con la figura del Seguro Agrícola y desistió del combate aéreo.

"Les dije estamos gastando plata inútilmente, prefiero que le demos un cheque de Seguro agrícola directo al productor, y estamos dando un cheque generoso, en diciembre vamos a dar ya los primeros cheques de la piedra que cayó en el Sur hace poco, de los poquitos que se inscribieron al seguro. Sin embargo también estamos colaborando y vamos a ver cómo anda el sistema, lo vamos a probar todo el año", dijo abierto a imprimirle cambios a su decisión de terminar con esa lucha.

►TE PUEDE INTERESAR: El gobernador Alfredo Cornejo ratificó el aporte de $1.800 millones para la lucha antigranizo en el Sur

Qué hubiera hecho con IMPSA

Cornejo también se permitió revisar la situación de IMPSA, la metalmecánica que atraviesa una difícil situación financiera que esta semana la llevó a pagarle la mitad de los sueldos a sus cerca de 750 empleados, y que aún así está en proceso de privatización, luego de que el Estado nacional en manos de Alberto Fernández, y el provincial, en la gestión de Rodolfo Suarez decidieran darle un salvataje económico y adquirieran el 84% de las acciones.

impsa rodolfo suarez matias kulfas alberto fernandez.jpg Alfredo Cornejo admitió que Rodolfo Suarez no tenía otra alternativa que capitalizar IMPSA porque de otra manera se hubiese ido a la quiebra.

"La verdad que no hubiese querido estar en el papel de Rodolfo Suárez, de lidiar con un gobierno de porquería como era el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner" disparó en ese análisis.

Y marcó: "A mí no me gusta estatizar IMPSA. Y se lo dije en privado y luego un público lo digo también. Ahora, las alternativas que tenía Rodolfo Suarez y el gobierno nacional eran dejar caer esa empresa de 750 personas. Y la alternativa que todavía está vigente es que esa empresa se caiga porque si no hubiera un comprador esa posibilidad existiría. Hoy soy optimista. Hay un comprador muy interesado, que está haciendo un esfuerzo grande, que ha estudiado bien la empresa. Pero las alternativas que tenía Rodolfo Suarez y el gobierno de Alberto Fernández eran hacerla caer. Y el gobierno de Rodolfo Suarez no puso un solo peso de los mendocinos en la estatización. Tomó el menos grave, quizás yo no lo hubiera hecho".

Y le retrucó a los que hoy critican ese salvataje económico: "Lo que hay que preguntarle a todos los que dicen eso ¿Cuál es tu plan alternativo? ¿Y sabes cuál es el plan alternativo? La respuesta concreta que dan es: yo hubiese dejado morir IMPSA, como dijo (un dirigente de la provincia. Reservo el nombre, pero googleenló".