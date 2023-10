►TE PUEDE INTERESAR: Dónde voto Elecciones 2023 en Mendoza: consultá el padrón electoral nacional

Bullrich, en tanto, se apoyó en el triunfo de Alfredo Cornejo para mostrarse fuerte en la provincia. De sus promesas, las que más penetran en el electorado mendocino son quizás aquellas relativas a las reformas estratégicas que impulsa: la laboral y la impositiva.

Qué dijeron de Mendoza Milei, Bullrich y Massa

"Nos tenemos que deshacer de la basura del peso, que no sirve ni para abono", decía ya Javier Milei cuando se presentó por primera vez en Mendoza, allá por abril del año pasado. Desde entonces, no solo mantuvo esa frase -que repitió en estas semanas- sino que fortaleció su discurso contra la casta política.

Los demócratas tradicionales de Mendoza creen no solo en la política económica de Milei sino también en que representa la vuelta al respeto por las instituciones y de la Constitución de 1853.

A Milei no se le han escuchado promesas particulares para la provincia y hay empresarios que lo miran de reojo. Al enunciado de objetivos del candidato más votado en Mendoza le faltan precisiones sobre el cómo y es allí donde comienzan las dudas para los más conservadores.

milei en mendoza.jpg Javier Milei junto a Mercedes Llano, su primera candidata a diputada nacional por Mendoza.

En general, en su plataforma hay pistas sobre las medidas que podrían repercutir en Mendoza. Milei promete la supresión de todas las retenciones, sin excepciones; la eliminación de la brecha cambiaria; la simplificación de trámites para AFIP, INTA, Renta; la eliminación del impuesto a los ingresos brutos; la eliminación de restricciones al comercio internacional, como aranceles, permisos y autorizaciones.

Respecto de este comercio, que en Mendoza interesa especialmente, Milei aseguró además que se alineará con Estados Unidos y con Israel y que las relaciones con Brasil o con China "serán cuestiones de los privados".

"Milei apunta a ir hacia el libre comercio, lo que será clave para Mendoza, que forma parte del Corredor Bioceánico", dijeron a Diario UNO desde la Libertad Avanza. "A Mendoza le irá bien con menos inflación, menos gasto público, libertad para exportar y ausencia de tasas extraordinarias", aportaron.

Patricia Bullrich, de la mano de Alfredo Cornejo y de su candidato a vicepresidente Luis Petri, ha visitado Mendoza en varias oportunidades. Desde aquí hizo foco en la eliminación del cepo para que las economías regionales puedan exportar y crecer. "Vamos a ir a una verdadera simplificación de las normas y a ir bajando impuestos de manera responsable", dijo también apuntando a los empresarios mendocinos que lo piden.

Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Marcelo Orrego.webp Patricia Bullrich junto a los gobernadores electos de Mendoza y San Juan, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego.

Otra de las cuestiones que mucho han reclamado desde el radicalismo provincial y que Bullrich tomó para atraer al electorado es el equilibrio en el reparto de fondos discrecionales de la Nación a las provincias. "Queremos que las provincias que producen reciban incentivos por lo que producen", dijo.

"Eliminaré todas las Restricciones, Trabas y Cupos a las exportaciones y vamos a promover los acuerdos comerciales como Mercosur-Unión Europea porque es fundamental aumentar de manera significativa el intercambio comercial, intelectual, científico y tecnológico. Vamos a dejar de ser un país cerrado al mundo", prometió la candidata de Juntos por el Cambio.

En su plataforma electoral se refiere a ello como: "Eliminación de la brecha de tipos de cambio entre insumos y productos, y liberación de todos los cupos a la exportación desde el primer día".

El documento firmado por Bullrich agrega entre los objetivos la "eliminación inmediata de las retenciones de producciones regionales" y un "horizonte de reducción del resto de las retenciones con mecanismos iniciales de pagos a cuenta de otros impuestos".

Desde Mendoza, en la visita de la semana pasada, la candidata de JxC puntualizó también otras promesas que si bien no tienen que ver específicamente con la provincia, tienen fuerte recepción: "Vamos a cambiar el Código Penal para que secuestradores, asesinos y violadores no vean más el sol. Y cuando un menor mata, es claro que no puede volver al otro día tranquilamente a su casa".

"Vamos a disponer más fondos para los médicos, los docentes, los policías y las fuerzas armadas. También para los jubilados, que no son unos viejos meados como alguien dijo", agregó.

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente de La Unión Mendocina, fue más específico en su última visita a la provincia. Desde San Rafael, en aquel encuentro que compartió con dirigentes y empresarios, resaltó que pretende "ampliar hasta fin de año" los subsidios a desarrolladores de la actividad turística-enológica, "porque creemos que hay que consolidar la Ruta del Vino como marca argentina y destino turístico".

sergio massa en mendoza.jpg Sergio Massa en su última visita a Mendoza.

En aquella visita, Massa pasó por el gasoducto de San Rafael y garantizó los fondos necesarios para que quede terminado en los próximos 90 días. Allí, se comprometió también a extender la red de gas a la Villa 25 de Mayo y ejecutar una inversión similar para la construcción de un gasoducto en Malargüe.

Entre los principales puntos que dejó, el ministro prometió "impulsar una ley para que el Previaje quede definitivamente activo, teniendo en cuenta que beneficia a un rubro que genera 540 mil puestos de trabajo".

El candidato del oficialismo anunció que refrendará por ley la eliminación de las retenciones para las economías regionales; y que impulsará la sanción definitiva de una ley de promoción de las cuencas maduras para incentivar la producción petrolera.

"Estamos mandando ahora la ley de cuencas maduras que es la que establece un régimen de promoción que permite, sobre la base de beneficios impositivos, aumentar el volumen de producción de las cuencas que habían quedado retrasadas", fueron las palabras del ministro.

"Yo sé que Mendoza es vino, es economía regional, es fruta, es ajo, sé que Mendoza es agua, sé que Mendoza es la cordillera y el turismo; pero Mendoza también es gas y petróleo y es muy importante a la hora de poner la competitiva en términos del crecimiento del Producto Bruto, y no solamente es sobre la base del desarrollo de lo que es Vaca Muerta, sino sobre la base de las cuencas maduras que perdieron capacidad de producción que necesitan polímeros especiales para ser desarrollados", agregó en plena campaña.

En contraposición a la postura de Milei, Sergio Massa, que llegó a Mendoza acompañado por el embajador argentino en Brasil Daniel Scioli, aseguró que la sociedad entre Argentina y aquel país es "indisoluble tanto a nivel comercial como a nivel cultural".

En los últimos días de agosto, como ministro de Economía acordó en un viaje a Brasilia la apertura de intercambio de frutas, entre las que se encuentra la ciruela, lo que significa un paso importante para la región mendocina.