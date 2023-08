Con el 100% de las mesas escrutadas Cambia Mendoza ganó cómodamente la elección con el 39.64% de los votos y la segunda fuerza estuvo peleada pero fue el peronismo el que obtuvo el 20.38% dejando en tercer lugar a La Unión Mendocina con el 19.65%. Gustavo Aguilera dio el batacazo y ganó la primaria radical por encima de José Luis Giuliani, el candidato del actual intendente Gustavo Soto; Juan Torres quedó como el candidato del PJ; y Luis Pelegrina se impuso al candidato Facundo Arce, en LAUM.

Finalmente la cuarta fuerza que ingresó fue Nuevo Tupungato, encabezada por el único candidato, Hugo Cabezas, que cosechó el 5.47% y también irá a las generales.

La novedad en estas elecciones fue que la provincia de Mendoza usó por primera vez la boleta única de papel. Esto lo determinó la Justicia Electoral provincial con la finalidad de disminuir costos y otorgar mayor transparencia al acto electoral.

Diario UNO habló con cada uno de los candidatos a intendente de Tupungato y expresaron cuales serán los tres ejes principales para transformar su departamento en caso de ganar las elecciones el próximo 24 de septiembre.

Estos son los 4 candidatos a intendente

Gustavo Aguilera - Cambia Mendoza

Gustavo Quirquincho Aguilera, como lo conocen en su querido departamento, nació el 16 de diciembre de 1974 y tiene 48 años.Uno de sus títulos más importantes es el de Papá de Valentina y Bautista con quienes disfruta y comparte plenamente su vida.

Aguilera se abrió camino con tan solo 13 años como militante de la Unión Cívica Radical, donde gracias a su capacidad de escucha, acción y dedicación fue conquistando diferentes roles con el transcurrir de los años; entre ellos, por ejemplo, cargos partidarios como secretario en el comité de la Juventud Radical y también en el comité de mayores; fue secretario del bloque en el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato, Concejal a los 23 años; trabajó como secretario en la Legislatura en el bloque de diputados, luego en el año 2007 regresó como Concejal a su departamento y actualmente es el responsable y director de la cartera de Servicios Generales.

GUSTAVO AGUILERA 2023.JPG Gustavo Aguilera, candidato a intendente de Tupungato por Cambia Mendoza.

-"La política para mí ha ocupado gran parte de mi vida, para mi es un sacerdocio. Me gusta mucho la función pública, me gusta servir a los demás antes de servirme de los demás y me gustan mucho los desafíos, sobre todo aquellos que tienen que ver con mejorar, transformar y desarrollar políticas públicas" aboga sobre su vocación.

Una acción clave para el desarrollo de la gestión de Gustavo es la de recorrer, por ello también es muy conocido por los vecinos y vecinas de Tupungato quienes a diario lo encuentran codo a codo junto a su equipo en las calles tupungatinas. Y esta medida es la que le ha permitido y le permite trabajar genuinamente para el departamento acercando soluciones prácticas, pero principalmente concretas en pos del bienestar de la comunidad, en su función como Director de Servicios.

Aguilera tiene una fuerte convicción y es que para él, la fórmula para avanzar y construir un Tupungato más pujante es trabajando en equipo y eso fue lo que denoto incluso en su campaña para las P.A.S.O, la cual fue austera, clara y transparente: "El resultado obtenido en las elecciones del 11 de junio creo que fue que la gente consideran que podemos trabajar en equipo, que estamos abiertos a la escucha y al diálogo y que hemos podido dar respuesta a los vecinos cuando nos convocan o nos llaman" expresa el ahora candidato a Intendente del Frente Cambia Mendoza en Tupungato.

Tres ejes para transformar Tupungato

Sustentabilidad: trabajaremos para que todo el gobierno sea trazado con sustentabilidad, quiero que sea un departamento amigable con el medio ambiente. Vamos a acrecentar las acciones para que las políticas ambientales lleguen a todos lados, tanto en materia de manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, como también en las construcciones y en el ahorro enérgico.

Obras públicas: vamos a continuar mejorando la transitabilidad vial y vamos a completar el servicio de alumbrado público en los distritos que lo necesitan.

Recurso hídrico: pondremos en marcha estrategias para aumentar el recurso hídrico, mejorar las captaciones y dotar de agua potable a loteos que hoy no tienen factibilidad de agua, para la construcción de futuras viviendas.

Juan Carlos Torres- Elegí Mendoza

Juan Carlos torres tiene 51 años nació y fue criado en Tupungato. De profesión locutor- periodista, incursiona en la política desde 2001.

Estuvo a cargo de el área de prensa y comunicación de la municipalidad de Tupungato desde el 2003 hasta el 2009. Políticamente es apadrinado por movimientos populares como el Movimiento Somos y Evita.

En la actualidad trabaja en la parte privada, tiene una de las radios más escuchadas de Tupungato desde el 2003.

"Quiero trabajar fuertemente por cada vecino de Tupungato en cada una de sus necesidades tanto como de salud, educación, cultura, y deporte. También en el desarrollo económico del departamento para obtener más fuentes de trabajo".

Juan Carlos Torres Frente Elegí Tupungato.jpg Juan Carlos Torres, candidato a intendente de Tupungato por el frente Elegí Mendoza.

Tres ejes para transformar Tupungato

Salud:poner en funcionamiento la sala de maternidad que hace más de diez años que no está en funcionamiento, por lo cual se pospone 30 minutos el nacimiento de cada bebe de nuestras mamas poniendo el riesgo la vida de ambos.También modernizar el sistema de entrega de turnos a través de una aplicación en el hospital y en cada centro de salud de nuestro departamento evitando que el paciente tenga que asistir en horas de la madrugada para obtener el mismo.

Viviendas: ayudar a los jóvenes, uniones vecinales a tener su casa propia creando un banco de tierra utilizando los terrenos ociosos que se encuentran en estado de abandono. Para que cada vecino pueda concretar en corto plazo una vivienda digna para su familia.

Educación: vamos a crear la escuela de idioma municipal para formar y ayudar a que cada niño se eduque con igualdad de condiciones donde aprenderán inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Creemos en el derecho a la educación pública,también poner el funcionamiento de transporte nocturno para estudiantes que son afectados por la falta de los mismos.

Luis Pellegrina- La Unión Mendocina

Luis Pelegrina Manzano es empresario agrícola fue presidente de la Liga Tupungatina de futbol y presidente del Club Antonio Iriarte del Zampal y ocupó el cargo de Inspector de Irrigación durante 20 años.

Agradecido de su departamento toma el compromiso de querer asumir la intendencia ,"mi compromiso personal es devolver a Tupungato algo de todo lo bueno que este Departamento me brindó".

Su familia está integrada por su esposa Nelly, hijos, nietos, y por una numerosa familia de hermanos y sobrinos.

Es uno de los socios fundadores del predio de La Unión Española de Tupungato. Este lugar se cedió en forma gratuita a LILCEC que cumple una función social muy importante en nuestro departamento.

"En mi gestión me gustaría, con transparencia honestidad y trabajo convertir a Tupungato, junto a mí equipo, en uno de los departamentos más atractivos y pujantes de la Provincia", indicó el candidato.

Luis Pellegrina, Unión Mendocina Tupungato.jpg Luis Pelegrina Manzano es empresario agrícola, y es el candidato a intendente por La Unión Mnedocina.

Tres ejes para transformar Tupungato

Educación: fortalecer el área educativa, donde se acompañe a instituciones educacionales existentes, y se abra la convocatoria de instituciones de nivel terciario y universitario, para ofrecer en la región variedad de carreras que permitan que los jóvenes y adultos tengan la posibilidad de estudiar, sin que la distancia y el factor económico sea un impedimento. Esto también implica, pensar en comedor universitario para alumnos de zonas alejadas, centros de capacitación laboral para fortalecer los oficios, guarderías para hijos de estudiantes, centros de estudios de apoyo estudiantil que cuente con infraestructura tecnológica, internet y bibliotecas físicas y digitales, para acompañar y contener a los alumnos en sus estudios.Para todo esto se debe mejorar la infraestructura edilicia, permitiendo ampliaciones y creación de centros educativos.

Deporte: mejorar la infraestructura de áreas de deportes y recreación en cada uno de los distritos (cierre y techado de playones).Esto permitirá que la población de cada zona, pueda disfrutar de diferentes disciplinas deportivas, sin la necesidad de trasladarse únicamente al polideportivo municipal.Finalización del estadio cubierto, que permitirá disfrutar de torneos y competencias a nivel provincial y nacional, asi como también eventos artísticos.

Vivienda y salud : de acuerdo al ordenamiento territorial vigente, se realizará el estudio de espacios zonales, que permitan emprendimientos habitacionales, incentivando la creación de uniones vecinales y favorecer la obtención de viviendas de la población de Tupungato. Además de establecer centros de salud en distritos que no poseen de los mismos.Fortalecer la diversidad de especialidades médicas.

Finalmente es necesario reestructurar el sistema de transporte público en todo Tupungato, de manera de mejorar la calidad del servicio, frecuencias y zonas de llegada alejadas del centro. Este último eje es transversal a todos los ejes anteriormente propuestos.

Hugo Cabezas - Nuevo Tupungato

Hugo Cabezas es padre, abuelo y en la actualidad ejerce la profesión de médico en Tupungato, "esto implica una responsabilidad que no muchos están dispuestos a tener, pero al mismo tiempo me permite trabajar para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y ese es el motivo de mi entrega y dedicación", dijo el candidato.

Hugo Doctor Cabezas Tupungato.jpg Hugo Cabezas, candidato a intendente de Tupungato por el partido Nuevo Tupungato.

Su compromiso con el departamento, lo llevo a fundar el partido Nuevo Tupungato en enero de 2017 el cuál hoy representa y siente un gran honor de estar en carrera para la intendencia.

Enamorado de su departamento considera que “Tupungato es el diamante de Mendoza” y él hoy siente un compromiso muy grande y quiere estar al frente del municipio.

Tres ejes para transformar Tupungato

Salud: el sistema de salud de Tupungato depende del gobierno provincial y este nos está resultando insuficiente, entonces, la idea es sumar un sistema de salud municipal que funcione las 24 horas en los principales centros de salud de los distintos distritos y también promover la prevención de enfermedades, eso quiere decir que se trabajará la medicina preventiva a través de los agentes sanitarios. Sabemos que el departamento en los últimos años ha crecido demográficamente mucho más en comparación a otros décadas anteriores, entonces es imprescindible mantener el sistema de salud acorde a las necesidades del pueblo.

Vivienda: Tupungato necesita mejorar la calidad de vida de las familias, por eso queremos ayudarlos a construir sus casa para que formen su hogar.