Elecciones 2023: éstos son los 3 candidatos a remplazar a Righi como intendente de Lavalle

Gerardo Vaquer, fue el candidato que eligió Righi para que se transforme en su sucesor pero perdió en la interna con Edgardo González, otro dirigente ligado al actual intendente pero que a último momento decidió ir a la interna.

A pesar que la derrota del candidato de Righi se llevo toda las miradas y análisis la diferencia a favor del peronismo en Lavalle fue muy amplia respecto del frente Cambia Mendoza.

Las tres listas del frente Elegí Gestión Lavalle sumaron más del 67%, frente a los 16,14% de Cambia Mendoza, los 4 puntos del frente Libertario, demócrata y jubilados y el 1,5% del frente de Izquierda.

La novedad en estas elecciones fue que la provincia de Mendoza usó por primera vez la boleta única de papel. Esto lo determinó la Justicia Electoral provincial con la finalidad de disminuir costos y otorgar mayor transparencia al acto electoral.

Diario UNO habló con cada uno de los candidatos a intendente de Lavalle y expresaron cuales serán los tres ejes principales para transformar su departamento en caso de ganar las elecciones el próximo 3 de septiembre.

Estos son los 3 candidatos a intendente

Edgardo González (Frente Elegí Gestión Lavalle)

Edgardo González comenzó su carrera política siendo concejal muy joven y alternó durante más de 25 años su participación en los gobiernos de la comuna con la actividad privada, dedicándose a la finca familiar.

González tiene 64 años y milita desde los 18 años en el peronismo. Desde 1987 al 1991 fue concejal por el Partido Justicialista (dos años de presidente del bloque y 2 años de presidente del consejo).

Edgardo González Candidato Lavalle Frente Elegí.jpg Edgardo González, candidato a intendente de Lavalle por Frente Elegí Gestión Lavalle.

Se desempeñó como delegado del PAMI en Lavalle, Nueva California y Uspallata. También estuvo a cargo de la presidencia del Partido Justicialista en Lavalle durante dos periodos.

Del 2007 al 2019 fue Director de Desarrollo Humano de la comuna. En ese período logró más de 2.500 pensiones para beneficiarios de Lavalle.

Actualmente es diputado provincial y vicepresidente primero, de la Cámara de Diputados de la provincia.

“La gestión y la política se hacen todos los días, al lado de la ciudadanía, cara a cara con el vecino; de esta manera he trabajado todos estos años y así lo seguiré haciendo si soy elegido intendente.”

El candidato se siente muy apoyado por los lavallinos y es por ello que consideró competir en una interna para ser hoy el candidato a intendente.

“Desde un principio, muchos lavallinos me vieron como el candidato a intendente, conocen de mi larga trayectoria en la política y del trabajo que llevé a cabo dentro del municipio, fueron ellos los que me impulsaron a postularme para continuar trabajando por mi gente como jefe comunal.”

Tres ejes para transformar Lavalle

Crear de un área de salud municipal de coordinación a fin de lograr la accesibilidad de las personas a los distintos efectores : Hospital, área de salud, centros de salud, obras sociales e instituciones privadas.

de coordinación a fin de lograr la : Hospital, área de salud, centros de salud, obras sociales e instituciones privadas. Proteger y financiar la producción agropecuaria e impulsar la comercialización y un mercado de concentración de frutas y verduras . Esto incluye evaluar la posibilidad de armar con otros efectores un programa especial de financiamiento de tasas de crédito, para mejoras de riego intra-fincas, malla antigranizo y emprendedores.

agropecuaria e . Esto incluye evaluar la posibilidad de armar con otros efectores un programa especial de financiamiento de tasas de crédito, para mejoras de riego intra-fincas, malla antigranizo y emprendedores. Reactivar las cooperativas de viviendas para la construcción de las mismas y atender la problemática del transporte que afecta a todos los lavallinos, pero de manera especial a los jóvenes del departamento.

Lucas Daniel Luppo (Cambia Mendoza)

Lucas Daniel Luppo tiene 36 años, nació y se crío en Lavalle. Terminó sus estudios secundarios en el departamento y luego comenzó sus estudios de Derecho en la ciudad de Mendoza .

Durante su cursado universitario comenzó a participar de política estudiantil, y a la vez se dió cuenta que tenía otra gran pasión, la docencia que en junio pasado cumplió 15 años de Profesor en escuelas secundarias de su departamento.

Lucas Luppo, Candidato Lavalle Cambia Mendoza.jpg Lucas Luppo, Candidato a intendente de Lavalle por Cambia Mendoza.

Es Abogado de profesión y docente por pasión. Tiene una Diplomatura Superior en Derecho y Gestión Municipal. Actualmente esta cursando la carrera de Profesor Universitario en Derecho.

Cuando tenía 20 años comenzó a participar de la Juventud Radical, siendo Secretario General, y luego Presidente de la misma.

En 2013 convocado por la Concejal Lacroux se sumo al equipo de trabajo de Alfredo Cornejo, y así fue como participó en la última interna cerrada de la Unión Cívica Radical para cargos de Concejal, la cual ganó, quedando cabeza de lista para las elecciones de octubre de ese año.

Asumió como Concejal en 2014, y luego en 2017 encabezando la lista, ganó las PASO y asume su segundo mandato en 2018, el cual concluyó el 30 de abril del 2022.

Después de su segundo periodo como concejal siguió trabajando como docente y fue convocado por la provincia para sumarse a la Dirección Provincial de Adultos Mayores, dónde actualmente es Jefe de Protección de Derechos del Adulto Mayor.

Considera que el equipo que lo rodea va aportar,orden, transparencia y capacidad de escucha y aportar nuevas ideas, sin amiguismos políticos.

“Queremos transformar y darle transparencia a Lavalle para que sea un modelo en la provincia, que enamore a los visitantes y lo más importante, que enamore a los lavallinos. Me duele ver cómo se van los jóvenes por no tener las oportunidades”

"Los que hoy se venden como renovación, son los mismos que venían gobernando con el Intendente durante los últimos 22 años, y que por conveniencias políticas se "pelearon" 15 días antes del cierre de listas, y así tratar de conservar el poder".

El joven candidato esta convencido que el lavallino ya se canso de eso, y buscará aires nuevos, con ideas innovadoras que puedan ser trabajadas en conjunto entre Municipio, Provincia y Nación.

"Estoy convencido que a partir del 10 de diciembre, gobernará la Nación Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo en la Provincia y yo la Intendencia".

Tres ejes para transformar Lavalle

Generar las condiciones necesarias para que se instalen industrias, comercios, cadenas producción , para que haya más oportunidades de empleo privado y darle dignidad al empleado municipal

, para que haya más oportunidades de empleo privado y darle dignidad al empleado municipal Fortalecimiento y acompañamiento económico a los emprendedores lavallinos. La creación de un centro concentrador agrícola propio

lavallinos. La creación de un centro concentrador agrícola propio Establecer el nexo y trabajar en conjunto con la provincia en temas fundamentales como salud, seguridad, educación,transporte, cultura y deporte

Betina Esther Torrecilla (Partido Libertario)

Betina Torrecilla tiene 34 años es candidata a intendente de Lavalle por el frente Libertarios demócratas y jubilados.

Estudió la carrera de Profesorado de lengua, literatura y comunicación. Ha vivido toda su vida en el departamento y por ello siente que los lavallinos necesitan un cambio.

Betina Torrecilla, candidata Lavalle Partido Libertario.jpg Betina Torrecilla,candidata a intendente de Lavalle por el frente Libertarios demócratas y jubilados.

"Como todos los candidatos libertarios, nunca me he dedicado a la política. No he ocupado cargos públicos."indicó la joven candidata.

Betina decide involucrarse en la política cuando empezó a escuchar que un grupo de gente comenzó a movilizarse, a charlar e intercambiar ideas acerca de la libertad y el "fenómeno Milei".

"Quiero que las nuevas generaciones elijan quedarse a desarrollar su futuro, aquí en su país, en mi país".

Se define como una persona honesta y sincera, quiere trabajar fuertemente en disminuir la burocracia, esto tiene que ver con reducir el estado, reorganizando las tareas, unificando jefaturas y proyectando nuevas ordenanzas que permitan bajar el gasto de la gestión pública. Todo esto sin afectar a los trabajadores municipales.

"Actualmente hay 17 jefaturas y algunas no tienen un objetivo definido, es decir, que no sabemos a qué se dedican. No estoy sola en esto, hemos conformado un equipo interesante, gente capaz que puede transformar el municipio y hacerlo eficiente"

Además remarca que su campaña es a pulmón, ya que cada uno que integra el frente aporta cosas, dinero, vehículos, tiempo para llevarla a cabo este sueño de poder llegar a la intendencia.

Por último, la candidata del Frente Libertario sabe que no es una tarea fácil, y todo aquel que quiera colaborar están invitado para que se sumen a este camino de cambio.

"Quiero decirles a mis vecinos que hoy si existe la posibilidad de elegir ideas diferentes con gente que nunca estuvo en política y motivada por lograr un cambio. Quiero aprovechar para comentar que la gente que hoy conduce el municipio no respeta las leyes y eso es un punto que vemos de extrema gravedad".

Esta acusación se debe a que el 12 de mayo del 2023, presentaron un pedido de informe amparados por la ordenanza número 1129 del 10 de noviembre del 2020 del Concejo deliberante de Lavalle, en la ley provincial número 9070 y la ley nacional 27275 lo que avala el derecho de acceso a la información pública, y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

"Esto nos motiva aún más para impulsar las ideas de la Libertad donde creemos que la única igualdad es ante la ley, y que las diferencias solo demuestran las riquezas de nuestras sociedades", finalizó Torrecilla.

Tres ejes para transformar Lavalle