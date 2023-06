El vicegobernador Mario Abed recibió a la candidata a vicegobernadora de Cambia Mendoza, Hebe Casado

Entonces, Mario Abed, vicegobernador de Mendoza, le extendió a Hebe Casado, candidata a sucederlo (por Cambia Mendoza) a partir de diciembre, su mate preferido, el que lleva el escudo de San Lorenzo de Almagro en la bombilla.

imagen.png Hebe Casado y Mario Abed en el despacho de la vicegobernación de Mendoza.

El cónclave en el octavo piso de la Casa de las Leyes

Así comenzó este miércoles el primer encuentro entre el juninense y la sanrafaelina en el despacho del octavo piso de la Legislatura.

Fue la primera de una serie reuniones que alcanzarán su punto máximo el 10 de diciembre próximo, siempre y cuando la médica neumonóloga de 46 años sea elegida segunda autoridad de la provincia en los comicios de septiembre.

La visita de Casado respondió a una invitación de Abed. Él lo contó así: "Me enteré de que el martes ella había estado tomando café acá enfrente", dijo el flamante candidato a volver a gobernar Junín, señalando las inmediaciones de la Casa de las Leyes, "así que le dije que tenía la obligación de venir a visitarme", contó el vicegobernador medio en serio y medio en broma.

Ella asintió con una sonrisa y dijo, "¿Viste? Acá vine" y se dispuso a aceptar el convite.

Al llegar, se saludaron con un abrazo generoso y mutuo, que denotó la enorme diferencia de estatura entre ambos.

imagen.png Venga ese abrazo, parecen decirse la visitante y el anfitrión.

Se felicitaron por el resultado electoral del domingo último, que a ella la catapultó a la candidatura por el puesto que él se ganó en los comicios de 2019 y que a él le dejó el campo prácticamente libre para volver a Junín, su Patria Chica.

Abed y Casado se conocían de la actividad legislativa y de cruzarse en algún pasillo y punto, más allá de que durante la pandemia de coronavirus ella le hizo notar, con la firmeza que la caracteriza, las ventajas anticontagio de utilizar el barbijo del mejor modo.

El encuentro de este miércoles fue, por decirlo de alguna manera, la primera vez del uno con el otro.

- ¿Qué opina de Hebe Casado? -preguntó Diario UNO momentos antes del encuentro.

- A Hebe la traté durante dos años por ser diputada provincial; tiene convicciones muy fuertes, muy fuertes. Con ella me tocó compartir el tema de la pandemia: me enseñó muchísimo y me criticó muchísimo. Lógicamente, me sacaba ventajas abismales: ella es médica inmunóloga y yo un aún siendo vicegobernador, un ciudadano común que hacía lo que recomendaban los especialistas. Ella me decía que lo que yo mostraba, siendo vicegobernador, no era lo que consideraba que yo debía mostrar: yo andaba tapado con 14 barbijos y repartía barbijos a todo el mundo y ella me decía 'Mario, esto no es tan malo; tenemos que abrir'. Hebe fue una de las que opinó en momentos de tomar decisiones importantes. Me alegra como mendocino que tengamos como candidata a una mujer de convicciones tan fuertes.

imagen.png La bienvenida de Abed a Casado en el octavo piso de la Legislatura para el encuentro informal.

- ¿Qué opina de Mario Abed? -consultó Diario UNO poco después de la bienvenida y los saludos de rigor.

- Es una persona que es del territorio, que tiene mucha experiencia en política y que tiene una jovialidad y una naturalidad que sólo tienen las personas del interior de la provincia. Cuando uno se acerca, Mario genera confianza y cercanía. Y a diferencia de otros, que a veces dicen te voy a dejar todo ordenado, él me dijo Hebe, te voy a dejar todo destrozado (risas).

