El titular de Apyme refutó a Milei: "La realidad del consumo dice que no salimos de la recesión"

Sobre la actualidad, dio su parecer: “No creemos que hayamos salido de la recesión. El retroceso del consumo sigue. La macro sí está avanzando con estímulos que se han dado desde el Gobierno nacional y provincial; pero no hemos salido de la crisis. Llevamos 7 meses de caída violenta del consumo. Y no tengo expectativa de que vayamos a salir”.

tuit menem came recesión.jpg El tuit de Martín Menem que retuiteó Javier Milei para festejar el "fin de la recesión" en Argentina.

Para llegar a esta conclusión, aportó que se han perdido más de 12.000 pymes en solo 10 meses en todo el país: “Nosotros vivimos del mercado interno y nos nutrimos del asalariado y el salario no ha avanzado como la inflación”, explicó.

“Estamos en crisis. No hay acomodamiento. Tenemos problemas estructurales en las pymes, laborales, tributarios y el consumo sigue cayendo”, advirtió, aunque reconoció que esa caída no es estrepitosa como en los primeros ochos meses.

Daniel Garro, economista mendocino: “Menem y Milei no exageraron”

La CAME indicó que "las ventas minoristas pymes subieron 2,9% interanual en octubre, a precios constantes, y acumulan una caída de 13,2% en los primeros diez meses del año. En la comparación mensual desestacionalizada, crecieron 7,4%".

Esa información es la que fue reposteada por Javier Milei reposteó este domingo y compartida también por el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo: "Buen domingo para aquellos que intentaron durante décadas hacernos creer que imprimiendo dinero para aumentar el gasto mejora la economía. Aquí la evolución de las ventas minoristas. La evidencia no perdona".

Sobre este festejo del gobierno nacional, el economista mendocino Daniel Garro analizó que “no exageraron. Se terminó la recesión”.

De todas maneras, advirtió que hay errores en el análisis: “Comparar octubre de este año con el del año pasado no puede ser porque en 2023 había plan platita y era una ficción”, dijo sobre el consumo. “Ahora empieza a ser una realidad, no tenés nada y los precios empiezan a reflejar lo que la oferta y la demanda dicen. Tuviste avance en el precio de gas, de luz, de agua. Hoy no se pueden comprar más pizzas porque tenés que pagar el gas y la luz”, expresó.

Y explica que esa disminución del consumo era necesaria para generar un necesario proceso de reversión de la crisis: “La disminución del consumo genera ahorro y el ahorro hace bajar la tasa, lo que genera inversión”.

Garro explicó que durante el gobierno anterior lo que hubo fue una recesión “mala”, que es al revés: “Menos inversión, menos ahorro y fomento del consumo”. Eso hace, dice, que sea más conveniente tener una panchería que una empresa de gas.

“El proceso actual es contrario a ello, pero va muy lento. Y la crítica hay que hacérsela al Congreso, que sigue trabando reformas y no quiere regular el gasto”.

En la vereda de enfrente se situó el empresario Palau: “La realidad te dice todo lo contrario. Para estimular una economía regional, para reestablecer la industria, se necesitan subsidios y para eso necesitás al Estado. Las inversiones no van a venir porque no hay consumo”.

A lo que Garro refutó en la mesa de Séptimo Día: “No tenés que ayudar a ninguna empresa a que se sostenga. Si vos, como privado, no le das al mercado, tenés que quebrar. Las quiebras para eso son”.