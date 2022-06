El SUTE y varios gremios estatales realizaron la marcha de las antorchas por las calles céntricas

La medida gremial parte de las acciones que se votaron el plenario provincial para visibilizar la realidad de los trabajadores que a julio ya perdieron más ocho puntos en relación a la inflación, según precisaron. En este sentido, se sumaron los sindicatos de SADOP, Judiciales, Casinos y gremios agrupados en la CTA y CGT.

Carina Sedano en la marcha del SUTE.jpg Carina Sedano, la secretaria general del SUTE (segunda a la izquierda), encabezó la movilización de los gremios estatales.

Al SUTE también se sumaron los docentes privados

El recorrido de la movilización arrancó en la esquina de Garibaldi y San Martín y se dirigió a la Legislatura. Allí los estatales entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego los dirigentes sindicales dieron su apoyo a la iniciativa docente. "Como siempre los que estamos en las calles somos los y las trabajadoras. Necesitamos salarios dignos, paritarias y por eso vamos a luchar a través de la unidad de los trabajadores. No llegamos a fin de mes y ese fuego de las antorchas hoy simboliza el fuego de los trabajadores”, señaló Ester Linco Lorca, secretaria general de SADOP.

Carina Sedano, secretaria general del SUTE, aseguró que el Gobierno de Suarez abandona a los trabajadores. "Nos abandona cuando no arregla las escuelas, cuando faltan sillas y meriendas. Somos los peores pagos del país y hoy estamos en las calles pese al frío y al abandono del Gobierno provincial”, señaló Sedano.

La dirigente gremial pidió que la negociación sea en paritarias y no a través de los medios de comunicación. "Le pedimos al gobernador que no nos mande a jornadas los sábados. Las jornadas son los días de semana. Gobernador, no tenga miedo a debatir, porque en las escuelas sabemos muy bien cómo está la realidad”, dijo la dirigente que fue aplaudida por la multitud.

Martín Caín, secretario general de los empleados de Casino, pidió por la unidad de los trabajadores y se mostró esperanzado por la masiva convocatoria. "Estas movilizaciones son para advertirle al Gobierno que solo se despierta para hacer negocios con el dinero del Estado y darle la espalda a los trabajadores”, arremetió.

Ricardo Letard, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, apoyó la movilización. "No podemos creer que un grupo de personas tan pequeño no escuche ante esta realidad. Esperamos que esta sea la primera de muchas para que cada sector pueda reclamar como corresponde”. En la misma sintonía, Ricardo Firmani, de Atilra, pidió trabajar por una CGT unida y firme que se pueda plantar frente al gobierno provincial. “Esta movilización es una luz de esperanza”, agregó.

En el cierre habló el secretario general de la CTA, Gustavo Correa. En su discurso el titular de la central obrera señaló que desde la unidad de los trabajadores se construirá un paro que reúna a trabajadores y organizaciones sociales.

“Estamos frente a la Legislatura para exigir que se trate la ley para sanear la OSEP porque se está privatizando la salud. Que el ministro de Hacienda explique cómo tenemos un superávit fiscal cuando los trabajadores tienen sueldos de hambre”, apuntó Correa y completó: “Este es el comienzo de un plan de lucha en unidad con quienes defendemos a los trabajadores”.

Según explicaron desde el SUTE la semana próxima continuarán las medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia que incluirá caravanazos, presencia en actos oficiales y el desarrollo de un festival por la educación de Mendoza.

