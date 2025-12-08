El Senado ya tiene casi sellado el aval para que Malargüe active 65 proyectos mineros

La explicación es que esos proyectos cuentan no sólo con el aval político, también con una explícita licencia social.

Malargüe Distrito Minero Occidental mapa.jpeg

En cambio, el proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino, que ha generado un fuerte debate en Uspallata podría salir con un respaldo más ajustado. Según planteó Julián Imazio en Diario UNO esa iniciativa podría salir con 25 senadores dispuestos a darle luz verde.

Por tanto, si la Declaración de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental logra el respaldo de la mayoría simple de la Legislatura -una exigencia plasmada en la ley 7.722-, eso permitiría a las empresas mineras comenzar con las primeras tareas de prospección en ese sector de más de 18.000 kilómetros ubicados en el centro sur de Malargüe.

Otros 71 proyectos mineros, en etapa de estudio de impacto ambiental

Pero ese desarrollo minero malargüino podría duplicarse incluso si a futuro avanzan otros 71 proyectos, cuyo Informe de Impacto Ambiental está en pleno análisis y comenzó su camino para cosechar el respaldo multisectorial que comprende a distintos organismos como son la universidad, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y la comuna, entre otros.

Se trata de los proyectos a los que aludió el gobernador Alfredo Cornejo en noviembre pasado cuando acudió a Malargüe y marcó que allí "la minería dejó de ser potencial y empezó a ser producción concreta".

Si esas iniciativas prosperan, el Malargüe Distrito Minero Occidental podría acumular más de 130 proyectos para que puedan comenzar con las tareas de exploración de cobre en la temporada 2026/2027 y esa comuna sureña se convertiría en el territorio minero más dinámico del país