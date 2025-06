El Senado bonaerense dio media sanción a la "re re" indefinida de legisladores y estalló la polémica

Senado de Buenos Aires Reelección indefinida.jpg Un clima picante se vivió este martes en el Senado de Buenos Aires con la iniciativa de la reelección de legisladores.

De esta manera, a pesar de la resistencia a la iniciativa por parte integrantes del propio bloque oficialista, como fue el caso del legislador que responde a Patria Grande, Federico Fagioli, el cuerpo parlamentario aprobó la iniciativa que quita la limitación de mandatos para legisladores.

“Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: No cuenten conmigo”, había adelantado Fagioli sobre su voto en redes sociales antes del inicio del debate.

Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté… — Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) June 24, 2025

La propuesta de Vivona modifica parcialmente la ley sancionada durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que sólo permitía dos mandatos para senadores y diputados provinciales. Esta iniciativa no incluye a los intendentes, como sí lo hace el proyecto de la senadora Ayelén Durán, que aún no tuvo tratamiento.

Ahora, las reelecciones indefinidas deben ser tratadas por la Cámara de Diputados bonaerenses para su sanción definitiva.

En la previa de la sesión se especulaba con la posibilidad de que el oficialismo iba a hacer el intento de incluir también en el debate la iniciativa de endeudamiento prevista por el gobernador bonaerense, pero esa norma no tuvo tratamiento durante esta jornada legislativa.

Las críticas a la reelección indefinida

Uno de los que puso el grito en el cielo fue el ex funcionario kirchnerista, Florencio Randazzo quien disparó en su cuenta de X: "Una vergüenza. En una provincia donde la inseguridad, la educación y la salud están en crisis, los senadores bonaerenses se ocupan de lo que más les importa: asegurarse la reelección indefinida”.

El rechazo también fue contundente desde La Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires, que, a través de un comunicado, cuestionó el objetivo del tratamiento legislativo: “La casta piensa que el único funcionamiento que se le puede dar al Senado bonaerense es votarse los curros para perpetuarse en el poder. No lo vamos a permitir”, expresaron. En la misma línea, plantearon un escenario binario: “Cada vez queda más claro que en la Provincia es kirchnerismo o libertad”.

El bloque de La Libertad Avanza de Buenos Aires emitió un comunicado: “la casta se quiere perpetuar en el poder".

El Bloque de Senadores del PRO también difundió un mensaje en el que afirmó su disgusto “con firmeza” al proyecto. “Consideramos que es un grave retroceso institucional que atenta contra uno de los principios esenciales de la república: la alternancia en el poder”, indicaron. Además, recordaron que la ley 14.836, sancionada en 2016, había establecido límites a los mandatos consecutivos como parte de un acuerdo político más amplio. “Volver hoy a habilitar reelecciones sin límites contradice aquel acuerdo y busca restaurar privilegios que la sociedad ya rechazó”, advirtieron.