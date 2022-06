El sector que respalda a Alberto Fernández para 2023 planea su bautismo en Mendoza 

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Rodolfo Suarez.jpg El Presidente visitó la provincia hace un año, en junio de 2021, cuando se capitalizó Impsa. Antes, había participado de un acto en Luján de Cuyo durante la Vendimia.

Los espera el edificio de calle 9 de julio al 3063, y aunque la lista de invitados se conocerá recién al confirmarse oficialmente el evento, se descuenta que habrá presencia de figuras nacionales. Además, se sumarán referentes mendocinos de la política y también de algunos gremios. Por ahora, no hay datos de que Alberto participe a través de una videollamada, aunque algunos especulan con esa chance.

"Invitados están todos, quien quiera venir puede hacerlo. Los dos únicos requisitos para ser parte de esto son: ser peronista, y reconocer que Alberto Fernández es quien conduce institucionalmente a la República Argentina", dijo Alberto Sabatini, una de las piezas que vienen apuntalando al sector desde Mendoza.

elizalde.jpg "En Plaza de Mayo, escuchando a Alberto Fernández. Recuperar la economía y que los ingresos se distribuyan igualitariamente"; tuiteó Elizalde durante el Día de la Militancia, el pasado 17 de noviembre.

La construcción en las provincias es cada vez más visible. Hay figuras transversales como Agustín Rossi que dotan de federalismo a la tarea de fortalecer el espacio. El "Chivo" ya encabezó un acto con bastante convocatoria en Santa Fe y ha encarado la labor territorial en distintas jurisdicciones. A mediados de marzo pasó por Mendoza, en un acto que contó con otros dirigentes cercanos, como Guillermo Carmona -hoy, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, bastión albertista casi por excelencia.

¿Qué es A23?

Se materializó en el peor momento de la interna que mueve al Frente de Todos, cuando la derrota en las PASO desató renuncias en el gabinete y críticas con una virulencia que hasta ese momento permanecía guardada. Definen su militancia en una frase: "En contra de nadie; a favor de Alberto Fernández"; y principalmente trabajan desde el Grupo Callao, del cual el mendocino Elizalde forma parte.

movimiento a23.jpg

"Tenemos un presidente peronista, y el PJ tiene la obligación de acompañar a un presidente peronista", resuena entre los miembros locales de esta facción. Es una postura contra quienes, desde el cristinismo y espacios afines, han buscado esmerilar la figura del mandatario. En la provincia, los asocian a Unidad Ciudadana y los grupos cercanos a Anabel Fernández Sagasti; aunque los dardos en público, aquí, no han tenido la intensidad vista a nivel nacional.

Pero la distancia es clara. Antes del evento "Peronismo Futuro", que el sector local más alineado a la vicepresidenta realizó en el auditorio Bustelo, el alfil del albertismo doméstico Guillermo Elizalde compartió un mensaje que delimitó el terreno:

"Yo no voy a ir. Hay que marcar posición y nada de hacer cintura. Hay momentos en que se debe ser claro, aunque nos critiquen. Y tomaré lo que me digan, siempre que lo hagan desde la buena fe. No voy a especular. Se lo expresé a quienes debo hacerlo y que son cumpas a los que tengo profundo respeto. Mi planteo es que la unidad es central, aún duela", afirmó.

Con esos convencimientos y luchando por la reelección del Presidente, A23 se lanzará este sábado en la provincia. Resta conocer quiénes serán los convocados y cómo se distribuirán ahora los peronistas mendocinos; sobre todo, ante las diferencias internas que ya han mostrado, y a pocos meses de votar nuevas autoridades en el partido.

