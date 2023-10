El referente de la UIM, Mauricio Badaloni vio el debate y predijo: "Veo balotaje entre Bullrich y Milei"

Badaloni, que hasta hace poco lideró un grupo de empresarios que incursionaron en política y crearon su propio sello partidario, ahora logró convertirse en el representante de ese empresariado que dio el salto y se instaló en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA). Con la renovación de autoridades, Badaloni se convirtió desde fines de junio, en el único cuyano que integra el Comité Ejecutivo de la entidad nacional.

El empresario también participa a través de su espacio, Activá Mendoza, del Frente Cambia Mendoza que ganó las elecciones con Alfredo Cornejo a la cabeza.

Por su parte Miranda, habló de lo que cada candidato puso en juego en este debate: “El voto representa dos cosas: continuidad o cambio, un 80% de la gente votó en la PASO que quiere un cambio y también creo que la opción más ordenada de cambio es la que propone Bullrich a quien vi mucho mejor en este debate y creo que su desempeño la puso en el balotaje con Javier Milei".

En el mismo sentido opinó Badaloni: “Bullrich dio un salto cualitativo en este debate, arriesgó y le salió bien. Me cuesta encontrar un líder, hay ahí una debilidad importante en la Argentina pero tengo esperanzas. No me gustan los candidatos mesiánicos, creo que Milei representa eso y a Sergio Massa le explotó un bombazo con lo de Insaurralde”, remató el empresario.

