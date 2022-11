El proyecto de Julio Cobos para crear un Registro de Deudores Alimentarios logró superar la grieta en Diputados

Por esta razón, la iniciativa del mendocino tiene más posibilidades de convertirse en ley en el Congreso.

deudores alimentarios Si se convierte en Ley Nacional, el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos les "complicará la vida" en todo el país a los padres y madres que no cumplen con la cuota de manutención de sus hijos e hijas

La motivación del Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos

El diputado Cobos explicó que si bien en todas las provincias del país existen diferentes registros de deudores alimentarios -padres y madres que no aportan la cuota que deben brindarle a sus hijos para su manutención- lo que sucede es que no están unificados y no funcionan bajo el paraguas de una ley nacional.

Si se crea el Registro de Deudores Alimentarios todas las provincias deberán cumplir una misma disposición al respecto de los deudores alimentarios morosos.

Lo que falta es una uniformidad en el manejo de la información y como lo que el espíritu de la ley busca es complicarles la vida laboral, social y administrativa del deudor alimentario, necesitamos que en todas las provincias se opere de la misma forma

Esto significa que al deudor de una cuota alimentaria se le trabará, al mismo tiempo y en todas las provincias, desde la apertura de una cuenta bancaria, la realización de una transferencia, hasta la escrituración de una propiedad, la obtención del registro de conducir.

El futuro de la propuesta del Registro de Deudores Alimentarios

Si bien este fue un proyecto de Cobos que pasó dos años en el Senado y no logró debatirse, por lo que perdió estado parlamentario, el mendocino no es el único que se ha interesado por la problemática.

Las otras dos propuestas similares son las de la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau,-que tuvo el respaldo de una treintena de legisladores del Frente de Todos y de Jimena López, otra legisladora oficialista.

Lo más probable, según manifestó el legislador nacional por Mendoza, es que termine aprobándose antes de fin de año en la Cámara de Diputados y que luego pase al Senado para su sanción definitiva.

Esto porque cuenta con el aval de la mayor parte del arco político, lo que allana el camino para que se convierta el Ley.