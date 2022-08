Según el mismo Cobos confirmó a Diario UNO, ahora hay un principio de acuerdo para tratar su iniciativa, ya que en Diputados hay dos proyectos más sobre el tema y uno de ellos pertenece al Frente de Todos.

"Es probable que entre agosto y septiembre nuestra iniciativa se convierta en ley nacional", sostuvo el legislador.

En qué consiste la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios

Cobos manifestó que la intención de este proyecto es que los deudores de 3 cuotas consecutivas o de 5 cuotas alternadas, que se hayan pactado por mediación o a través de un fallo judicial, tengan como penalidad trabas en diversos sentidos: desde la realización de trámites hasta la salida del país.

Las consecuencias de no cumplir con la manutención de hijos, hijas o familiares -a los que estén obligados a sostener económicamente- tienen que ver con obstaculizaciones en operaciones tales como abrir una cuenta bancaria, tramitar renovación o pedir tarjetas de crédito o débito, firmar una transferencia de vehículos o comprar o vender un inmueble, en lo comercial.

En tanto, el lo civil estas personas no obtendrán el pasaporte y no tendrán permiso para salir del país. Por otra parte, no podrán ocupar cargos púbicos en ninguno de los tres poderes del Estado.

"La intención es reducir la discrecionalidad a los jueces al brindarles la herramienta de una ley nacional, al mismo tiempo que se obliga al deudor a ajustarse a lo acordado, a riesgo de no poder realizar todas las operaciones y transacciones mencionadas", explicó el diputado nacional.

Lo que busca evitar la creación de un Registro Nacional es que los deudores alimentarios cambien su domicilio a jurisdicciones que no posean normativas contra estos incumplidores.

Principio de acuerdo entre oficialismo y oposición

Como ya se mencionó, actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación existen tres proyectos para la creación de un registro de deudores alimentarios morosos.

Uno de ellos del mendocino. Otro pertenece a la legisladora del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Cecilia Moreau, quien además preside la comisión de Legislación General que es una de las que tiene que debatir el tema.

El tercero es de otra diputada radical, Roxana Reyes, de Santa Cruz. Ella preside la Comisión de Familia, espacio en el que también se discutirán las iniciativas.

Lo que se han propuesto los tres autores es sacar un solo dictamen e impulsar el proyecto en el Senado, para que se convierta en ley.

Según explicó Cobos, a pesar de que el espíritu de la norma es el mismo que el que obtuvo media sanción en el 2019, igualmente la Cámara Alta lo tiene que volver a debatir.

