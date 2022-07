Julio Cobos reclamó que Diputados apruebe el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos

"Lamentablemente y a pesar del apoyo unánime en el Senado, la Cámara de Diputados no lo trató; por eso insisto con el proyecto ahora en Diputados”, expresó el diputado radical. Y agregó: "Hay muy buena predisposición de parte de la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, y de la de Comisión de Familia, Roxana Reyes, -quienes además son autoras de proyectos similares- de avanzar con el tratamiento de los mismos y lograr un dictamen unificado. Esto es una buena oportunidad para acordar con las distintas fuerzas políticas y avanzar con el registro”.

►TE PUEDE INTERESAR: Murió el represor Miguel Etchecolatz a los 93 años

deudores alimentarios La base estadística con los datos de los deudores alimentarios morosos permitirá hacer cumplir las sentencias de la Justicia, lo que muchas veces no sucede.

La cantidad de deudores alimentarios morosos

Cobos detalló que en Argentina, 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos, situación que se agravó en el último tiempo por la crisis económica, acompañada de la pandemia de coronavirus. "Por eso buscamos dar una solución definitiva al problema generado por aquellos padres que luego de una separación, no cumplen con su obligación de proveer los recursos necesarios a sus hijos; es fundamental que cumplan y no recurran a artilugios o vacíos legales para eludir sus responsabilidades”, indicó.

El legislador nacional explicó que “proponemos crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (RENDAM) donde quedarán inscriptas aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente, de prestar alimentos a hijos o familiares. Esto permitirá llevar adelante acciones positivas y poner en marcha mecanismos para obligarlos a dar prioridad y cumplir con la cuota alimentaria”.

El ex vicepresidente explicó que la inscripción en el RENDAM se realizará cuando deban más de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco en forma interrumpida, generando limitaciones para el desarrollo de la vida de los deudores alimentarios morosos.

"El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de trámites o solicitudes que realicen. Por ejemplo, será necesario no estar en el RENDAM para poder entre otras acciones, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovarse el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado y hasta el impedimento de salida del país hasta tanto cumpla con sus obligaciones”.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Está medio "pachorra" la idea presidencial del radical Facundo Manes?