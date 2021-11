El registro nacional de deudores alimentarios corre peligro de caerse

Sin embargo, el tiempo pasó, el proyecto quedó cajoneado, no se trató en todas las comisiones y corre serio peligro de perder estado parlamentario. ¿Qué significa esto? Pues que si no consigue dictamen hasta diciembre - dificilísimo- o el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no lo incluye sin dictamen en las sesiones extraordinarias, en febrero de 2022 se habrá caído y tendrá que empezar el camino de cero.