El presupuesto de Milei tuvo desde críticas de Sagasti hasta el guiño de un diputado de Cornejo

"Se jactó de ser economista, pero no dio un sólo número, un sólo índice. ¿Cuánto será la inflación? ¿Cuál será el tipo de cambio? ¿El crecimiento? ¿Cuándo empieza a subir la famosa V que nos vendieron?", cuestionó la mendocina, luego de lo que fue la primera presentación de una pauta de gastos que realiza un presidente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1835487534303846844&partner=&hide_thread=false Y el presupuesto?



El show del presidente está plagado de falacias y mentiras. Desde que llegó al poder sólo a empeorado la economía de millones de familias y con esto confirma el rumbo equivocado. Después de 10 meses del supuesto superávit ni el mercado, al único que intenta… — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 16, 2024

"Por cada empleado que se jacta de haber dejado sin laburo hay 4 más que han perdido su trabajo en el sector privado. Habla de libertad de precios para no generar distorsiones y el precio del principal bien de la economía, el dólar, lo intervienen todos los días a costa de las reservas del BCRA. Los argentinos ya no le creen: aparece en la tele y cambian de canal. Ya no quieren que les mientan en la cara, ya nadie piensa que viene a combatir a la casta. El león ruge, pero ya no corren", completó su opinión.

Sagasti fue una de las que avaló con su voto un aumento de los recursos para las universidades públicas, a través de la emergencia presupuestaria que encomienda al Poder Ejecutivo actualizar los sueldos con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023, y que suma un 144%, siendo uno de los principales reclamos de los gremios universitarios.

La propia rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sanchez, había convocado a los legisladores por Mendoza para que accionaran a favor de la actualización de los sueldos de los docentes y no docentes. El inicio de la gestión de Milei comenzó con recortes a los fondos para la educación pública y no fue hasta julio que se actualizaron los fondos para el funcionamiento de las casas de estudio.

Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza criticó la presentación de Milei y reclamó la falta de datos de la pauta presupuestaria para el 2025.

La reacción de la senadora camporista también se hizo visible, luego de que su compañero de banca Germán Martínez fuera blanco de burlas por parte del mandatario nacional, a quien acusó de "no saber sumar".

El tuit del ex ministro de Hacienda y del libertario Correa Llano

Los diputados por Mendoza Lisandro Nieri (UCR) y Facundo Correa Llano siguieron de cerca la exposición de Milei y se manifestaron en X. Nieri, exministro de Hacienda, apoyó el lineamiento económico, diferenciándose de Suarez y Juri, quienes no dieron ni señales en contra, ni a favor.

"La presentación del #presupuesto2025 sin déficit parece una obviedad, pero para Argentina es una consigna muy relevante. En Mendoza lo entendimos hace 9 años. El pedido de Javier Milei a las provincias de comprometerse a llevar el gasto público a 25 puntos del PBI es positivo", destacó en alusión a la solicitud que hizo el Presidente a los gobernadores y resaltó la política de austeridad que trazó el gobernador Alfredo Cornejo y continuó Rodolfo Suarez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LisandroNieri/status/1835496183344558255&partner=&hide_thread=false La presentación del #presupuesto2025 sin déficit parece una obviedad, pero para Argentina es una consigna muy relevante. En Mendoza lo entendimos hace 9 años.



El pedido de @JMilei a las provincias de comprometese a llevar el gasto público a 25 puntos del PBI es positivo. — Lisandro Nieri (@LisandroNieri) September 16, 2024

Finalmente, Correa Llano, el nuevo referente político en Mendoza de la Libertad Avanza ponderó: "La metodología presupuestaria presentada hoy por Javier Milei va a lograr tres objetivos inéditos: 1. Va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión. 2. Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber los efectos de las perturbaciones en la economía. 3. Y para cuando haya mejoras permanentes, como serán los años venideros, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuestos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fcorreallano/status/1835496820316770661&partner=&hide_thread=false La metodología presupuestaria presentada hoy por Javier Milei va a lograr tres objetivos inéditos:



1. Va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión.

2. Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber los efectos de las… pic.twitter.com/Q8fyIAvHjE — Facundo Correa llano (@fcorreallano) September 16, 2024

El silencio de Rodolfo Suarez y Mariana Juri, los senadores radicales por Mendoza

Este medio intentó contactarse con los senadores Suarez y Juri en busca de una opinión sobre la exposición que realizó Milei sobre la Ley de Presupuesto 2025 y no obtuvo respuesta de ninguno de los dos. Tampoco se manifestaron a través de sus redes sociales.

Mariana Juri y Rodolfo Suarez no emitieron opinión sobre el esbozo que hizo el Presidente del Presupuesto 2025.

La exministra de Turismo viene de votar en conjunto con Sagasti a favor del incremento de las partidas para las universidades públicas, mientras que Suarez se retiró antes de la sesión que tuvo lugar este viernes. Según manifestaron desde su entorno tenía que estar en Mendoza y el paro de los pilotos de Aerolíneas Argentina iba a complicar su retorno a la provincia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mariana_juri/status/1834453645628203116&partner=&hide_thread=false Celebro la aprobación en el @SenadoArgentina por amplia mayoría de la Ley de Financiamento universitario.

Esperamos sea un aporte para que la educacion pública siga mejorando. pic.twitter.com/Qazjces0Zv — Mariana Juri (@mariana_juri) September 13, 2024

"Celebro la aprobación en el Senado por amplia mayoría de la Ley de Financiamiento universitario. Esperamos sea un aporte para que la educación pública siga mejorando", destacó el viernes Mariana Juri pero este domingo no se manifestó ni a favor ni en contra de la Ley que deberá evaluar cuando ingrese a la cámara alta en los próximos días.

El Presidente ya avisó que vetará la emergencia universitaria por entender que altera el equilibrio fiscal. Esta fue la principal premisa de su discurso, "blindar el equilibrio" en las cuentas públicas y ponerle un cepo al Estado.