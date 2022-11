El Presupuesto 2023 recibió media sanción y el peronismo votó a favor de tomar deuda pero con cambios

Eso sí: el proyecto que quedó en veremos fue la extensión del Metrotranvía, que se planeaba alargar hacia Luján al Sur y el Aeropuerto al Norte. El Frente de Todos sólo habilitó que se pida financiamiento -en pesos- por el equivalente a unos 30 de los 115 millones de dólares que se buscaban para esa iniciativa, lo que permitirá sólo cumplir con etapas preliminares de la ampliación prevista.

presupuesto 2023 legislatura posta.jpg La votación resultó por mayoría simple para su tratamiento en general y con las mayorías especiales necesarias en su tratamiento en particular.

Los millones en danza

Fue una victoria agridulce para Suarez: quería endeudarse por U$S282 millones, pero le autorizaron unos U$S150 y otra parte de deuda en pesos.

Y en medio, se vivió una votación que se extendió hasta casi la medianoche porque hubo una compleja discusión reglamentaria sobre la diferencia entre la aprobación general y la particular.

Poco antes, la Cámara Baja había dado media sanción a las leyes de Avalúo e Impositiva, aunque en esa instancia la oposición votó en contra a pleno, aunando en el rechazo al Frente de Todos, el Partido Demócrata y el Partido Verde.

Perspectivas

La diputada Marisa Garnica (PJ) resaltó que, a criterio del Frente de Todos, la gestión de Cambia Mendoza ahora "no tiene excusas" para no realizar las obras.

"En la provincia encontramos subejecución en todos los ámbitos. Se pretende hacer un ahorro pisando la obra pública y ojalá esto no siga pasando", acusó.

Marisa Garnica diputados mendoza presupuesto.jpg Marisa Garnica, diputada provincial por el Frente de Todos, pidió al Gobierno que "deje de subejecutar" las obras previstas.

En la vereda de enfrente, Diego Costarelli (UCR), jefe del interbloque de Cambia Mendoza, respondió que se trata de un presupuesto que "consolida una línea de gestión que hace eficiente al Estado", y definió a sus artículos como "conceptos relacionados con lo previsible, como debe ser el manejo de los fondos públicos".

En el siguiente video puede verse parte de su intervención:

Cuáles endeudamientos fueron autorizados y cuáles no

Cambia Mendoza, se sabe, tiene los escaños para aprobar el Presupuesto 2023 con minoría simple en ambas cámaras. Donde los peronistas podían meter presión era en el Capítulo V, el de la toma de deuda para obras: ahí el oficialismo precisaba los dos tercios e iba a tener que negociar.

Así las cosas, en un cónclave previo, el Frente de Todos resolvió rechazar casi todos los artículos del proyecto pero soltar la rienda en algunos puntos del endeudamiento.

En primer lugar, el FdT dio el okey para que se inicie el plan hídrico del Gobierno -que implicará salir a buscar U$S130 millones-, con el detalle tentador de haber sumado obras en departamentos que gobierna el justicialismo, como Santa Rosa, La Paz, Lavalle y Maipú.

Dentro de ese mismo plan hídrico y en el caso de Lavalle, se consensuó concretar el tratamiento de aguas grises para riego en Campo Espejo. La Paz y Santa Rosa pidieron perforaciones para sacar agua. El Maipú de Matías Stevanato (PJ) logró meter buena parte de su propio plan de obras -U$S35 millones-, lo mismo que Luján de Cuyo, gobernado por Sebastián Bragagnolo (PRO).

Bragagnolo agua presupuesto.jpg

La doble vía San Martín-Rivadavia (U$S22 millones) y el acueducto Monte Comán-La Horqueta (U$S15 millones) también pasaron el filtro de los opositores, aunque en estos casos el peronismo aseguró que hizo gestiones frente a la Nación para que el endeudamiento de Mendoza no se haga en dólares sino en pesos.

Asimismo, el Metrotranvía obtuvo vía libre para tramitar sólo el equivalente a unos U$S 30 millones y -otra vez- en pesos. Mucho menos que lo requerido para completar la traza: el argumento de la oposición es que no se trata de una mejora "de vida o muerte".

Balance provisorio del Presupuesto 2023

"No son obras que va a terminar este Gobierno -justificó en su intervención el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez-. Pero necesitamos superar lo inmediato y darnos políticas estratégicas, por ejemplo, en el manejo del agua, que es el principal recurso de Mendoza. Ojalá que los mendocinos no tengan que esperar 20 años para las obras que necesitan".

Desde el FdT aseguraron que se logró bajar los compromisos a futuro de Mendoza en unos U$S100 millones, "muy por debajo de los 282 millones que pretendía el oficialismo".

Con un tono más mesurado, Cambia Mendoza cerró la jornada optimista. El frente sabe que todavía falta pasar por Senadores, pero la mitad del camino -y acaso su parte más sinuosa- ya está recorrida.

diputados mendoza.jpg Foto: Prensa Diputados.

Negociaciones dentro del Frente de Todos

Todo esto se dio a horas de que el peronismo mendocino viviera un intenso cierre de listas para las elecciones partidarias, donde la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se convirtió en la única aspirante a suceder a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti como presidenta del PJ en las elecciones del próximo diciembre.

Dentro de esa puja "peroncha" se ubicaron en la vereda de enfrente otras figuras del justicialismo, como los intendentes Emir Félix, Roberto Righi y Matías Stevanato, el legislador provincial Rafael Moyano, la funcionaria maipucina Fernanda Lacoste y el secretario de Malvinas Guillermo Carmona.

Algunos resumieron la cinchada del PJ como un entuerto entre camporistas y no camporistas, lo que hacía prever que quizá el Frente de Todos encontraría obstáculos para llegar a una postura unificada en la Legislatura.

Al final de cuentas, de los 16 diputados que tiene el FdT en la Cámara Baja, 9 son del kirchnerismo y los otros 7 están vinculados a 4 intendentes justicialistas: 3 responden a Félix, 2 a Stevanato, 1 a Righi y 1 a Martín Aveiro.

Se conjeturaba que la necesidad de gestión de los intendentes podía pesar para que al menos 3 de esos legisladores se inclinaran por votar el endeudamiento. La política eligió otro derrotero y no hizo falta contar los porotos con cifras tan ajustadas.

La síntesis oficial sobre la autorización para tomar deuda y las obras que se vienen

Pasada la medianoche, fuentes oficiales publicaron el siguiente detalle sobre las obras incluidas en el Presupuesto que obtuvo media sanción:

"-Doble Vía de Acceso a Junín, Rivadavia y San Martín: se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos de los artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8.706 por hasta una suma de $5.937.000.000, preferentemente a financiar por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional u otros organismos de financiamiento.

-Financiamiento Acueducto Ganadero Monte Comán–La Horqueta: se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito por hasta una suma de $ 4.048.000.000, preferentemente a financiar por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional u otros organismos de financiamiento.

-Financiamiento Metrotranvía de Mendoza: se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito a los efectos de la emisión y colocación de un título de deuda de tipo SVS (Social, Verde y Sustentable), en los términos de los artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8.706 por hasta la suma de $8.070.000.000, con destino al proyecto y avance de la obra Metrotranvía de Mendoza Etapa III (desde Pellegrini hasta Parador Pueyrredón en Luján de Cuyo), Etapa IV (desde Parador Avellaneda en Las Heras hasta Estación Aeropuerto) y obras complementarias requeridas para el ordenamiento de toda la traza.

Los montos autorizados en estos artículos serán actualizados por el Índice de Costo de Construcción de Gran Mendoza elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia, al momento en que se realicen las operaciones de uso del crédito.

-Financiamiento Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Mendoza: se dispone la ampliación del plazo y del monto previstos por el artículo 5 de la Ley 8.270 hasta el año 2027 y por la suma de U$S 130.000.000 o su equivalente en otras monedas, respectivamente. Se incorpora al objeto del financiamiento, a la ejecución del Plan Director para la Optimización y Expansión de la provisión de agua potable y saneamiento en el Gran Mendoza y vertientes del Piedemonte, entre otros, a ejecutar por el operador AYSAM SAPEM detallado en la Planilla Anexa Anteproyecto Plan de Inversión Pública sujeto a Financiamiento y/o Mayor Recaudación del Artículo 56 de la presente Ley.

Se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos de los artículos 60 y 66 de la ley N° 8.706 por hasta una suma de U$S 20.000.000 a destinar a la obra de mejora operativa para riego irrestricto – Planta Depuradora Campo Espejo y obras de revestimiento Canal Principal.

Facúltese al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito por hasta una suma de U$S 70.275.000 a destinar a obras de saneamiento de operadores municipales de los departamentos de Maipú y Lujan de Cuyo. La distribución de los fondos mencionados será la siguiente: al departamento de Maipú U$S 35.275.000, y al departamento de Lujan de Cuyo U$S 35.000.000, con destino a la financiación de las siguientes obras: a-Aducción agua cruda; b-Ampliación de plantas potabilizadoras; c-Ampliación de reservas de almacenamiento; d-Acueductos de distribución; y e-Telemedición (micromedición, macromedición y sistema scada).

A los efectos previstos en el presente inciso, el Poder ejecutivo Provincial deberá resguardar en un Fideicomiso los fondos que se obtengan con motivo de la presente autorización de uso del crédito, debiendo informar a la Legislatura cada seis meses, el estado y avance de las obras financiadas por el mismo.

El Poder Ejecutivo Provincial deberá, dentro de los 60 días previos a la efectiva obtención del financiamiento, suscribir convenios específicos con los Departamentos de Lujan de Cuyo y Maipú a los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo previsto. El mismo debe comprometerse a ejecutar estas autorizaciones en forma proporcional a los montos establecidos para el financiamiento del Sistema de Agua Potable de Aysam y los municipios respectivos cuando las condiciones del crédito así lo permitan".