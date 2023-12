El presidente de Ucrania se fue feliz a su país por el "apoyo de Milei y del pueblo argentino"

►TE PUEDE INTERESAR: El vocero presidencial anticipó que habrá nuevas medidas económicas este martes

Zelenski con Milei.jpg El abrazo de Zelenski con Milei el domingo.

Qué dijo Zelenski de la guerra Rusia-Ucranua

Durante su visita en Buenos Aires, el presidente de Ucrania también mantuvo encuentros con otros presidentes, como el ecuatoriano Daniel Noboa y el uruguayo Luis Lacalle Pou.

Además, sostuvo que la invasión de Rusia a Ucrania es "una política de genocidio" y que su gobierno está tratando de "borrar la desinformación que nos da Rusia".

Estoy muy agradecido. Hay líderes en algunos países que no quieren quedarse con esto. Tuve un encuentro con (el presidente brasileño) Lula (da Silva) de dos horas y media en los Estados Unidos. A mí me pareció que él escuchó mucho de lo que yo dije. Yo miro a los ojos a la persona y digo lo que es

En tanto, consideró que si bien Ucrania fue parte de la Unión Soviética, hay un cambio dado que "el país hoy lucha por su propia libertad", informó DNews.

"Todos los países integrantes trabajaban para unas relaciones económicas entre la Unión Soviética con América Latina, África y otras regiones. Pero ¿qué cambió? Además de la nostalgia, hay juventud. Hay gran parte de gente de edad media que no recuerdan las relaciones entre la Unión Soviética y su país", afirmó.

El presidente ucraniano hizo una curiosa mención del astro futbolístico Lionel Messi para explicar el drama de los regímenes autoritarios en Europa.

"Hoy estamos en la Argentina. Toda la juventud sabe quién es Messi, pero no quiénes fueron o son los dictadores y por eso ellos viven, están libres, y comprenden qué es lo que es la libertad y el precio de la libertad. Y cuando a Ucrania se le saca la libertad y eso llega a la gente de edad media, ellos apoyan a Ucrania. Piensan ¿qué es lo que va a pasar conmigo si me llevan mi libertad, si alguien viola las fronteras?", reflexionó.

