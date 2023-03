El precandidato kirchnerista en San Rafael armó un Gran Hermano para "nominar" a Omar Félix

En Gran Hermano nominar significa votar para que un integrante de La Casa, en la que están los participantes, sea expulsado. Sin embargo, es el público -en este caso los votantes- el que decidirá si se queda o no tras la participación de ambos en las PASO del 30 de abril.

La crítica de Yasuff a los Félix

Nadir Yasuff y Emir Félix.jpg Saludo, buena onda y sonrisas en la apertura de sesiones en San Rafael, entre el intendente Emir Félix y el concejal Nadir Yassuf.

En la grabación, Yasuff aparece en imágenes junto a Cristina Kirchner y cuando el conductor le pregunta sobre quién debe dejar La Casa, responde: "Voy a nominar al Omar".

Del mismo modo que en Gran Hermano, el nominador debe dar argumentos y así lo hizo el edil: "El Omar lleva 20 años en La Casa. Siento que se quedó sin ganas, ya está cansado, no tiene nada más que aportar y se queda sólo por capricho".

En claro tono crítico, el precandidato K, sumó que "La Casa no es de él (por Omar Félix), es del supremo, de todos los sanrafaelinos. No me gusta que se crea el dueño de La Casa y que se la estén pasando entre ellos (allí incluyó al otro Félix, Emir)".

Por último dijo: "Siento que es importante que entre gente nueva, con ganas, que haya renovación con gente que no esté cansada y lo haga por obligación. El Omar debe abandonar La Casa".

Veinte años de los Félix en San Rafael

omar felix emir felix san rafael.jpg Omar y Emir Félix en la presentación del primero como precandidato a intendente de San Rafael por el peronismo.

Los hermanos Omar y Emiir Félix han cumplido dos décadas gobernando San Rafael en los que han ganado prestigio y popularidad. Omar fue intendente desde 2002 hasta 2011 y su hermano Emir desde 2011 a la actualidad. El padre de ellos, Chafí, también fue intendente, en 1973 y luego en 1981, cuando todavía gobernaba el país la dictadura militar.

Los otros intendentes sanrafaelinos desde el retorno de la democracia fueron el radical Walter Franchetti (1983 a 1989); el peronista Vicente Chicho Russo (1989 a 1999) y el radical Ernesto Sanz (1999 a 2003).

Ahora Omar Félix ha sido ungido como precandidato del peronismo tradicional. Cuando se anunció su postulación los hermanos ofrecieron una conferencia de prensa.

"No respondemos órdenes de ningún dirigente del Gran Mendoza ni de ningún lugar del país", dijo entonces Emir Félix al presentar la lista San Rafael Primero, dentro del Frente Elegí San Rafael Avanza.

