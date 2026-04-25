En medio de los rumores sobre el posible regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, volvió a estallar la polémica por sus acusaciones contra Ricardo Biasotti padre de su hija Anna del Boca.
¡Perturbador! Así dibujó Anna Chiara del Boca a Ricardo Biasotti cuando tenía 7 años
Impacto en las redes sociales por el dibujo que la hija de Andrea del Boca hizo cuando era niña. Los detalles
Biasotti reapareció en los medios apoyando el proyecto de ley de falsas denuncias, y Anna Chiara salió con tapones de punta contra su progenitor.
Además, en las últimas horas en el programa de Moria Casán mostraron material de las pericias psicológicas a las que fue sometida Anna Chiara cuando tenía 7 años, entre ellas un dibujo de su padre. En la imagen se lo puede ver caracerizado de diablo con cuernos, un tridente y rodeado de telarañas, fantasmas y murciélagos. "Es escalofriante", dijo el abogado de Andrea del Boca al ver las imágenes.
"Él odia a su hija desde antes que naciera. Hizo todo lo posible para destruirle la vida y estigmatizarla. Le pidió varias veces que abortara a Andrea, pero ella dijo que no. Realmente le tuvo mucho desprecio”, siguió Juan Pablo Fioribello contra Biasotti.
Anna Chiara del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano y estalló la polémica
Tras la impactante salida de Andrea del Boca de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, su hija Anna Chiara del Boca ingresó y provocó toda una revolución.
Anna Chiara del Boca fue elegida para entrar a la casa en el "congelados" y sus declaraciones no pasaron desapercibidas para los participantes, en especial, los cercanos a Andrea del Boca.
Una de las integrantes en mostrar su descontento fue Daniela de Lucía. "A todos los que creían que era del grupo de Andrea: Anna entró ayer y no me dijo ni 'mu'. ¿Era del grupo? Era una afinidad, pero claramente no estoy en ningún grupo", lanzó luego de haber sido ignorada por la heredera de Andrea.
Además, la "coach" no dudó en marcar su postura tras la salida de Andrea del Boca. "¿Somos un grupo? Para mí, no. Creo que somos jugadoras solas que saben construir juntas", dijo sin filtros.