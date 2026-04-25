¡Perturbador! Así dibujó Anna Chiara del Boca a Ricardo Biasotti cuando tenía 7 años

anan chiara dibujo biasotti Anna Chiara del Boca dibujó a Ricardo Biasotti como "el diablo".

"Él odia a su hija desde antes que naciera. Hizo todo lo posible para destruirle la vida y estigmatizarla. Le pidió varias veces que abortara a Andrea, pero ella dijo que no. Realmente le tuvo mucho desprecio”, siguió Juan Pablo Fioribello contra Biasotti.

Anna Chiara del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano y estalló la polémica

Tras la impactante salida de Andrea del Boca de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, su hija Anna Chiara del Boca ingresó y provocó toda una revolución.

Anna Chiara del Boca fue elegida para entrar a la casa en el "congelados" y sus declaraciones no pasaron desapercibidas para los participantes, en especial, los cercanos a Andrea del Boca.

Una de las integrantes en mostrar su descontento fue Daniela de Lucía. "A todos los que creían que era del grupo de Andrea: Anna entró ayer y no me dijo ni 'mu'. ¿Era del grupo? Era una afinidad, pero claramente no estoy en ningún grupo", lanzó luego de haber sido ignorada por la heredera de Andrea.

anna gran hermano Anna Chiara entró a la casa de Gran Hermano y explotó todo en el grupo de Andrea del Boca.

Además, la "coach" no dudó en marcar su postura tras la salida de Andrea del Boca. "¿Somos un grupo? Para mí, no. Creo que somos jugadoras solas que saben construir juntas", dijo sin filtros.