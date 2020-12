El PJ no tratará ningún tema en la Legislatura por el caso de Florencia Romano

Por otra parte integrantes de los bloques de Diputados y Senadores del PJ realizaron duras críticas a la gestión de Rodolfo Suarez, diciendo que no salió a solidarizarse con el caso, pero sí que sus funcionarios hablaron al respecto solo para referirse a los disturbios y destrozos ocurridos durante la marcha de este viernes, para pedir justicia por la niña asesinada.

Esto fue destacado en un duro comunicado enviado a los medios por el PJ, asegurando que si los funcionarios de Suarez -sobre todo los del área de Seguridad- no van a Legislatura a dar explicaciones, los bloques del PJ no va a tratar ni a debatir ningún tema más.

Exigen la presencia urgente de los funcionarios que tienen, o deberían haber tenido, injerencia en el caso. Uno de los señalados es el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, "no sólo por el episodio del 911, sino porque en declaraciones públicas realizadas minutos después del hallazgo del cuerpo de Florencia Romano, el funcionario cargó las tintas en la responsabilidad de los padres que deben saber dónde y con quién están sus hijos", manifestaron.

https://twitter.com/SenadoTodosMza/status/1340402149793083392 #COMUNICADO



De los Bloques de Senadores y Diputados del Frente de @TodosMza. pic.twitter.com/19cqGuc3B3 — Senadores Tod☀️s Mza (@SenadoTodosMza) December 19, 2020

El caso

El femicidio de Florencia Romano ocurrió el sábado pasado, en el distrito de Gutiérrez, de Maipú. Hasta allí llegó la niña de 14 años en colectivo, proveniente de su casa, ubicada en Guaymallén.

Florencia fue engañada por Pablo Arancibia (33), el imputado por su femicidio. El hombre le habría propuesto ser parte de una fiesta, en la que supuestamente no estarían ellos solos. Sin embargo, eso no ocurrió. Las cámaras de seguridad muestran a Florencia bajándose del colectivo en horas del mediodía.

Se dirigió a la casa del hombre, situada en callejón Berra y Padre Vázquez, y de allí no salió con vida. Arancibia convivía en ese domicilio con Micaela Méndez (27), su pareja, quien -según su propio testimonio- no estaba en la vivienda el día del asesinato. Aunque aún no declaró ante la Justicia.

Arancibia habría ultimado a Florencia, porque la niña se resistió a un abuso sexual. Luego, el hombre fue a comprar nafta a una estación de servicio de la zona, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad.

El imputado habría utilizado el combustible para intentar quemar el cadáver, lo que no llevó completamente a cabo, aunque sí el cuerpo de la adolescente presentaba múltiples quemaduras.

La policía de Mendoza está cuestionada porque durante la tarde del sábado, un vecino llamó al 911 para dar aviso de un caso de violencia de género. La agente que contestó el llamado no logró entender la dirección que el vecino le proporciona, y luego de recibir una contestación fuerte de la persona que estaba realizando la denuncia, decide cortar la comunicación, en lugar de intentar encontrar el lugar indicado.

Arancibia, al no poseer vehículo, pidió ayuda a un pariente de su pareja, a quien le dijo que debían deshacerse de un perro muerto. Entre los dos arrojaron el cadáver de Florencia en la zona de Luzuriaga, envuelto en unas mantas. El cuerpo fue encontrado el jueves por la tarde, por un empleado de un frigorífico que dio aviso a la policía.