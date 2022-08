El PJ de Mendoza realizó su cabildo abierto en defensa de Cristina

Embed

En menos de media hora la avenida España, entre Gutiérrez y Espejo quedó completamente cubierta de militantes peronistas que llegaron desde distintos sectores de la provincia.

Pasadas las 19.30 comenzaron los discursos, sin lista de oradores, sino que por tratarse de un cabildo abierto pudieron expresarse quienes quisieron para lo cual contaron con dos minutos cada uno y quedaron para el final las autoridades peronistas.

Anabel Fernandez Sagasti1.jpg La última oradora fue la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

De la cúpula del PJ de Mendoza se pudo observar a la presidenta del partido, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, a los diputados nacionales Marisa Uceda y Adolfo Bermejo y a una gran cantidad de legisladores encabezados por los titulares de bloques: el senador Lucas Ilardo y el diputado Germán Gómez.

No hubo presencia de los intendentes, aunque todos justificaron su ausencia en razones de agenda pero sí enviaron emisarios. Incluso algunos enviaron audios como es el caso de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

Lucas Ilardo.jpg El senador provincial Lucas Ilardo, uno de los más encendidos kirchneristas mendocino fue uno de los oradores principales sobre el final del acto.

Todo el acto transcurrió sin incidentes con una discreta custodia policial.

Defensa de Cristina en Mendoza.1jpg.jpg El Movimiento Evita acompañó la defensa mendocina de Cristina.

"El que no salta es radical", fue uno de los primeros cánticos escuchados en medio de toda la parafernalia peronista, con bombos, trompetas y gran cantidad de banderas de las diferentes agrupaciones, con las de La Cámpora en primer lugar. También se vieron muchos estandartes del Movimiento Evita y de Unidad Popular, como de agrupaciones estudiantiles.

No faltó el ya clásico "che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué kilombo se va a armar".

Además de movimientos políticos también concurrieron numerosos sindicatos con sus respectivas identificaciones.

Los partidos que pertenecen al Frente de Todos se sumaron al apoyo a la vicepresidenta.

Rubén Cuello de Nuevo Encuentro; Celeste Avogadro de Unidad Popular; Nicolás Guillén por el Partido del Trabajo y del Pueblo, hicieron uso de la palabra. También Roly Firmani por la Rama Gremial; Sergio Giménez por La Bancaria; Valentina Morán en representación de la Juventud Peronista; Florencia Décima por la Rama Femenina del PJ, Lola Giménez por Secundarios, Natalia Vicencio diputada por la CTA de Los Trabajadores y la legisladora nacional Marisa Uceda también defendieron a Cristina Fernández de Kirchnner y criticaron el "apócrifo proceso judicial que enfrenta".

Tuit Adolfo Bermejo.JPG

Y el PJ cortó el tránsito nomás

Defensa de Cristina en Mendoza3.jpg Orgullosa, la mujer muestra el cartel que ella misma escribió: "Cristina te bancamos".

Pese a que la Municipalidad de Capital les negó el permiso a interrumpir el tránsito y que advirtió que habrá una multa de $180.000, los peronistas mendocinos interrumpieron el tránsito en avenida España. En algún momento se pensó que no lo harían pero conforme fue llegando la militancia, fue imposible contener a todos los asistentes en la sede del PJ o en la vereda.

"No se puede cortar la calle por una actividad de estas características. Lo que tuve fue una conversación por Whatsapp con Lucas Ilardo, pero no ha existido pedido formal", dijo el intendente Ulpianoo Suarez en radio LV10. "Se pueden manifestar, pero no interrumpir el tránsito", ratificó.

Desde el peronismo aseguraron que sí pidieron el permiso y se los negaron.

Defensa de Cristina en Mendoza8jpg.jpg Otra imagen de la multitud peronista reunida este lunes para defender a Cristina.

Anabel Fernández Sagasti: "Está todo el peronismo de Mendoza"

La presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, Anabel Fernánde Sagasti, contó que "acá está todo el peronismo de Mendoza. Esta convocatoria fue del Consejo Partidario Provincial por unanimidad. Está todo el peronismo de Mendoza con todas sus expresiones y por supuesto todos los espacios del Frente de Todos".

También dijo: "Es una movilización pacífica. Pedimos la autorización al municipio de Ciudad. No creo que haya incidentes".

Luego se refirió a los sucedido en Buenos Aires: "A la vicepresidenta la sitiaron la casa, le prohibieron su libertad ambulatoria. Fue una provocación producto de la interna de Juntos por el Cambio".

Y del juicio a Cristina Kirchner sentenció: "Está viciado de nulidad absoluta. Lo digo como abogada. Está viciado a partir de jueces que no son imparciales como se ha demostrado en las imágenes en las que aparecen con Mauricio Macri jugando al fútbol. El juicio, a la larga, se va a a caer".

Producción fotográfica y videos: Martín Pravata y Cristian Lozano.

