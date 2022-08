Capital le avisó al PJ que aplicará multas si cortan calles en su Cabildo Abierto por Cristina

"Nosotros hablamos con Ulpiano. Nos pidió que presentásemos una nota", habían contado a Diario UNO a primera mañana. Pero con el correr de las horas, lo que parecía acercarse a una confirmación terminó por caerse. "No se puede cortar la calle por una actividad de estas características. Lo que tuve fue una conversación por Whatsapp con Lucas Ilardo, pero no ha existido pedido formal", dijo el intendente Suarez en radio LV10. "Se pueden manifestar, pero no interrumpir el tránsito", ratificó.

ulpiano suarez intendente ciudad de mendoza.jpg "Sólo tuve una conversación por Whatsapp con Lucas Ilardo", dijo Suarez.

En el PJ la novedad trajo algo de desazón. Según habían confiado, querían quedarse en el punto donde estuviese el acto (España entre Montevideo y Espejo), pero de ninguna manera movilizarse por las calles. "Era sólo eso: el Cabildo Abierto y después nos desconcentrábamos. Pacíficamente y sin joder a nadie", apuntó otra fuente pejotista.

Habrá policías y preventores

Suarez teme que se repita la imagen de lo que pasó en Recoleta hace días, cuando la policía de la Ciudad se enfrentó con la militancia K y regó aún más de tensión al momento que vive la política argentina. Para cuidar la integridad de quienes circulen por el lugar, y de los propios manifestantes - según dijo el jefe capitalino- habrá custodia policial y también preventores municipales.

marisa uceda peronismo 1.jpg Marisa Uceda será una de las dirigentes que estarán en el encuentro. El resto de los legisladores nacionales también estará.

El Ministerio de Seguridad y su titular Raúl Levrino ya están al tanto de la situación, y como ratificaron desde la Capital, se hará cumplir a rajatabla el Código de Convivencia vigente, aunque no se ha explicitado sobre quién recaerían las multas si es que las hubiera. Además, el evento viene potenciado desde las redes sociales por los propios dirigentes. "Hoy se pika", escribió Ilardo en su Twitter, por ejemplo.

Lo que se sabe es que los manifestantes están citados desde primera hora de la tarde y que antes de las 18:30 ya estarán en los alrededores de la sede. Incluso, según dijeron a UNO, habrá gente que viene a apoyar desde los departamentos más alejados como La Paz y San Martín. Todos confluirán en un mismo lugar: calle España al 1256.

