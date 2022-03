Sin embargo, muchos de los peronistas que no se sienten representados por La Cámpora, no tienen en claro el camino a seguir y se mueven con la mayor cautela posible. Algunos, ligados a los intendentes, aseguran que "acá -por Mendoza- no va a pasar nada, no va a haber repercusiones de la pelea", sin embargo, ninguno lo dice con la mayor de las certezas. Porque si el peronismo a nivel nacional se rompe, en la provincia, los efectos colaterales en Mendoza podrían ser diversos: desde la separación de los bloques legislativos hasta la pérdida de los cargos locales de organismos nacionales que hoy maneja el kirchnerismo, como Anses, PAMI, la delegación del Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social de la Nación.