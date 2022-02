El PJ insisitirá con citar a la Legislatura a Marcelo Calipo por el caso Munives

Lo cierto es que para este martes se esperan definiciones cuando se reanude la actividad en la Casa de las Leyes y se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria para determinar los temas que se debatirán en los próximos días.

"No se puede dilatar más. Los tiempos de la política no son los tiempos institucionales. Parece que no quieren dar el debate ni la discusión", dijo el senador del Frente de Todos.

La mesa directiva de la Bicameral de Seguridad está integrada, además de Moyano, por el diputado José Orts, de la Unión Cívica Radical y por otro diputado, Eduardo Martínez, del Partido Intransigente, sumado ahora a Cambia mendoza. Son el primer filtro para que el tema sea o no tratado por los integrantes de ese órgano legislativo.

Para que la solicitud avance, primero tiene que quedar firme en el temario de los diecisiete miembros que componen al espacio -de mayoría oficialista-, y es justamente la cúpula mencionada más arriba la que define cuáles son los temas que se discutirán en la reunión. Eso se hace a través de una moción en la que –previsiblemente- con tener sólo dos de los tres votos, ya se logra subirle o bajarle el pulgar a los tópicos a tratar.

Orts y Martínez confirmaron a Diario UNO que no están de acuerdo con citar a Calipo, con lo cual anticiparon su voto en caso de que la Bicameral acepte debatir el pedido de los peronistas. Pero lo que no confirmaron es si permitirán que el pedido de informe avance de la discusión que tendrán en la mesa directiva.

Lo que pretenden desde el peronismo es que Calipo informe sobre si estaba al tanto de la maniobra realizada por Munives y si hay otros funcionarios policiales que también tuvieran conocimiento. Además quieren saber si el ministro de Seguridad, Raúl Levrino estuvo al tanto de los hechos.

A Calipo le endilgan desde el PJ haber sido el responsable del organismo al momento en que se dio el polémico ascenso a la montaña (justamente porque Munives estaba de vacaciones). Es por eso que la intención de los legisladores peronistas es que también concurra a brindar su declaración a la Legislatura en los próximos días.