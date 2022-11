El peronismo pidió que las medidas por las heladas se transformen en una política de Estado

Más allá de la aprobación del peronismo, el diputado Bruno Ceschín, quien tomó la palabra en nombre del bloque opositor, destacó que "estos cuatro artículos -relativos a la emergencia agropecuaria- tienen que ser una política de Estado, no coyuntural".

"No tiene que haber una emergencia para que se autorice a otorgar subsidios o tasas subsidiadas a productores para mantener los puestos de trabajo. Esto es lo que nos demanda la sociedad", advirtió en su alocución el legislador.

heladas en mendoza emergencia agropecuaria.jpg El Ejecutivo incluyó cuatro medidas por la emergencia agropecuaria en el Mendoza Activa Eficiencia que obtuvo media sanción en Diputados y pasó al Senado. Foto: Acovi

Las medidas para el agro que el Ejecutivo incluyó en el Mendoza Activa

El proyecto cuenta con un apartado especial para los productores afectados por las heladas del último mes. Estas medidas se sumarán a los beneficios de la emergencia o desastre agropecuario y a las que anunció la Nación.

Los cuatro artículos puntualmente rezan:

Recuperagro : con un presupuesto de $830 millones de pesos, la Provincia subsidiará el equivalente a 60% del salario mínimo, vital y móvil para los contratistas del sector rural, durante seis meses.

: con un presupuesto de $830 millones de pesos, la Provincia subsidiará el equivalente a 60% del salario mínimo, vital y móvil para los contratistas del sector rural, durante seis meses. Créditos blandos : serán otorgados, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, para financiar capital de trabajo en cultivos afectados por heladas o cualquier otra contingencia climática. Con tasa de interés 24,9% anual y plazo de devolución de 21 meses, habrá 12 meses de gracia equivalentes a un ciclo productivo anual.

: serán otorgados, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, para financiar capital de trabajo en cultivos afectados por heladas o cualquier otra contingencia climática. Con tasa de interés 24,9% anual y plazo de devolución de 21 meses, habrá 12 meses de gracia equivalentes a un ciclo productivo anual. Emergencia Agropecuaria : con un presupuesto $3.500 millones, se otorgarán subsidios, créditos a tasa subsidiada y se crearán programas de fomento para asistir a productores y mantener las fuentes de trabajo en las actividades afectadas por contingencias climáticas.

: con un presupuesto $3.500 millones, se otorgarán subsidios, créditos a tasa subsidiada y se crearán programas de fomento para asistir a productores y mantener las fuentes de trabajo en las actividades afectadas por contingencias climáticas. Defensa Agrícola: habrá devoluciones para comprar materiales, accesorios e instalación de malla antigranizo y sistemas de defensa activa contra heladas. Incluye agricultura de precisión, como equipamiento con sensores de temperatura y humedad del aire, precipitación, velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar o datos meteorológicos de la temporada. Se incluyen inversiones para equipamientos y software de datos del tiempo. Quienes accedan a este subprograma recibirán reintegros de 30% mediante transferencia bancaria y 10% restante también en pesos mediante billetera virtual.

Apoyo y cuestionamiento por las medidas pensadas por el Gobierno provincial

"No vamos a ser nosotros quienes pongamos trabas ni palos en la rueda, sobre todo porque se han incluido cuatro artículos que tienen que ver con la declaración de emergencia agropecuaria", señaló Ceschín al tomar la palabra durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se trató el Mendoza Activa Eficiencia propuesto por el Ejecutivo provincial.

"Son medidas fundamentales que no deben demorarse y deben ser aplicadas con rapidez y empatía", agregó puntualmente sobre el Recuperagro, los créditos blandos, los subsidios y programas de fomento para el empleo y la defensa agrícola.

El cuestionamiento del PJ llegó porque, según aportó Ceschín, estas son medidas que se han propuesto desde la oposición "insistentemente".

"Recién ahora están plasmadas en una ley, después de la crisis", criticó. "Tenemos que reflexionar porque estos cuatro artículos tienen que ser una política de Estado, no coyuntural", advirtió el legislador.

"Estos sectores no pueden llevar a cabo inversiones en tecnología, en recursos hídricos. Estoy seguro de que sí ellos pudiesen, no tendríamos que declarar ninguna emergencia porque ellos podrían hacer frente con dignidad a las contigencias climáticas", analizó y agregó que desde el PJ se han "cansado de pedir que no se les cobre a los productores la lobesia botrana" y que, en general, se les faciliten los trámites: "Esto tiene que ser para siempre".

Félix pidió que se extienda la vigencia de la emergencia

Fue el diputado Omar Félix quien, mediante otro proyecto de ley, pidió a su vez que la emergencia abarque a otros sectores y se extienda hasta el 30 de mayo del 2024.

Además del sector agropecuario, incluyó en su iniciativa al industrial, comercial y servicios, en la medida que acrediten una caída del volumen de facturación superior al 25%.

omar felix.jpg Omar Félix pidió que se extiendan las medidas por la emergencia hasta mayo del 2024.

El legislador sanrafaelino destacó que "en momentos como este, debemos aunar esfuerzos a nivel provincial y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para acompañar a todos los mendocinos que se encuentran en un grave estado de vulnerabilidad".

Entre los beneficios para sector industrial, comercial y de servicios, se incluyó en el proyecto presentado en Diputados la eximición de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y Patentes, en el caso de los vehículos de los productores afectados a la producción y de las empresas de transporte.