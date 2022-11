Según reveló el propio Marinelli en diálogo con Radio Nihuil, también se debió a un "gesto importante" hacia los productores que por la helada tardía perdieron sus cultivos.

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez y Roberto Righi pedirán a la Nación un par de obras para llevarle agua a los productores de Lavalle

"Así como los productores han perdido su cosecha y no podrán pagar al empleado o contratista; en Irrigación hice congelar los salarios de todos los funcionarios, al menos hasta el mes de marzo", dijo.

heladas-san rafael.jpg Sergio Marinelli congeló los sueldos de los funcionarios de Irrigación tras las pérdidas por las heladas.

Desfinanciamiento de Irrigación

La emergencia agrícola que decretó el Gobierno de Mendoza tras las heladas tardías que afectaron unas 40.000 hectáreas exime a los productores del pago del canon de Irrigación, entre otros beneficios impositivos.

Esta medida lógica generará una caída en la recaudación del Departamento, lo que impediría la concreción de obras que estaban presupuestadas, como contó Diario UNO.

"Si al productor lo afectó la helada, lo que hace la ley es justo porque no tendrá cosecha y por tanto no tendrá cómo pagar", advirtió Marinelli. Entonces, si a Irrigación no le entra dinero, corre el riesgo de desfinanciarse.

"Tendremos que buscar alternativas", confesó el superintendente en Nihuil. "Pero eso será cuando tengamos información más fina porque por ahora solo hablamos de 40.000 hectáreas afectadas", dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Los pedidos de productores del Este al gobernador de Mendoza

Esa determinación más fina recién se terminará en abril pero los productores afectados comenzarán a percibir los beneficios de manera inmediata. Es por ello, que a fin de año ya se sabrá con más certeza cómo impactarán las medidas en la recaudación de Irrigación y mientras tanto se tomarán previsiones.

"Solo funcionaremos con el personal pero sin obras ni inspecciones, o al menos con lo mínimo necesario", dijo sobre el ahorro que se viene.

Las medidas de ahorro que resolvió Marinelli

Mediante la resolución N° 1545/22, se tomaron seis medidas preventivas clave. La primera es el "congelamiento de los incrementos salariales correspondientes a los funcionarios del organismo hasta el mes de marzode 2023". Esto implica que el aumento acordado por paritaria de ATE para noviembre ya no será otorgado.

Los sueldos de los empleados de Irrigación no se verán afectados por este congelamiento.

Además, se estableció "la continuidad de la suspensión de nuevos ingresos de personal al DGI, originados los mismos en vacantes generadas por renuncias, jubilaciones u otros motivos, salvo extrema necesidad de carácter estratégico para el normal funcionamiento del Departamento".

Según el artículo 4, se suspendió "la Fiesta del Agua y del Empleado de Irrigación. También la Fiesta del Inspector de Cauce y cualquier otro evento hasta diciembre de 2022".

Marinelli exigió además, mediante la resolución, hacer una revisión exhaustiva de compras previstas y planificadas a futuro.

Entre las medidas se dispuso la "la paralización de apremios actuales y la suspensión de campañas futuras en las zonas afectadas hasta junio de 2023, siendo prorrogable la medida por seis meses".

Y se resolvió que "podrá suspenderse, respecto de Inspecciones de Cauce afectadas por eventos climáticos, el cobro de la cuota de reembolso de obras vigentes y el cobro de cuotas para cancelación de convenios celebrados por cualquier índole".