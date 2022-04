El peronismo de Maipú salió a refutar las críticas del radicalismo

Concretamente, Majul, que es presidente de la UCR en esa comuna y que aspira a suceder a Stevanato para convertirse en el primer intendente radical en Maipú, desde el retorno de la democracia en 1983, le apuntó al actual jefe comunal al decir que su gestión "es como la calle Dorrego de Coquimbito porque se sabe dónde empieza pero no cómo termina, en un momento se desdibuja y parece una gran acequia. Esa calle muestra el abandono que tiene la gestión municipal con respecto a la vida de los vecinos, sobre todo en un distrito rural, que es tan importante para la economía regional".

La respuesta peronista

La respuesta del gobierno comunal maipucino no se hizo esperar, y fue el secretario de Gobierno, Gustavo Aroma, quien le contestó a Majul vía Twitter: “Tan poco conoce Maipú Néstor Majul que habla del pésimo estado de la calle de Dorrego de Maipú criticando su propia gestión, una calle que pertenece a Vialidad Provincial. En eso lo vamos a acompañar, su gestión es un desastre. Esta calle está tan abandonada, como otras tantas políticas. El gobierno de Rodolfo Suarez decide no hacer nada por Maipú. Vienen a Maipú a hacer política de comité, pero no conocen ni hacen nada por Maipú”.

Aroma agregó: “Cuando quieran los acompañamos a recorrer Maipú, y se van a sorprender del abandono que hay en la insfraestructura escolar, el abandono que sufren los vecinos en seguridad – de la cual es un responsable directo Majul-, del abandono que sufren familias porque no atienden a sus hijos en los hospitales, ni hablar de la OSEP fundida”.

"Eso no es al azar: el kirchnerismo, el populismo, comparte la idea de que no tiene que haber una Argentina productiva, de esfuerzo, de trabajo, con ideas que nos lleven a una salida que no sea la del clientelismo, al del subsidio, la de la cosa fácil. Entonces, a Matías Stevanato, a Cristina y Alberto, les convienen más calles como Dorrego", fue otra de las expresiones de Majul.

La respuesta de Aroma fue: “Los radicales conocen tan poco Maipú, su historia y su realidad, que hablan de cosa fácil sin admitir que Maipú municipio ha recibido cuatro veces en 30 años el Premio Nacional a la Calidad, y es el único municipio en el país que cuenta con este orgullo, demostrable a lo largo de muchas gestiones justicialistas”.

Finalmente dijo el funcionario de Stevanato: “Hablan de Argentina productiva y siguen siendo socios de la patria financiera del PRO y en los gobiernos de Cornejo y Suarez se han perdido puestos de trabajo por miles en Mendoza. Cosa fácil es hablar de Maipú sin conocer este departamento. Parece que están asustados con Milei que llegó a Mendoza e hizo un acto en tierras del corazón radical y les arrastró a miles de jóvenes que no fueron a su picnic de comité en Coquimbito”.

