Con apoyo del cornejismo, Majul inició su carrera hacia la intendencia de Maipú

El primer paso en esta carrera es el que dio este jueves, asumiendo como presidente de la UCR de Maipú, en un acto respaldado por el senador Nacional Alfredo Cornejo y el presidente del partido a nivel provincial, Tadeo García Zalazar.

El funcionario fue directo y sincero a la hora de responder a Diario UNO acerca de sus intenciones de disputarle al PJ la única comuna que administran en el Gran Mendoza y también desplegó artillería pesada contra la gestión del actual intendente, Matías Stevanato

Fuertes críticas a la gestión de Stevanato

"Me gustaría mucho ser intendente, sobre todo para recuperar el departamento para los vecinos, Maipú ha decaído mucho durante la intendencia de Stevanato". En este sentido, aseguró que el municipio se nota estancado en obras y servicios y que el intendente solo le "pasa la pelota al gobierno provincial".

Aseguró que no hay suficiente colaboración entre los preventores municipales y la policía de Mendoza. "No se meten con los delincuentes, porque consideran que son personas que no han tenido oportunidades", sentenció.

También criticó la administración de los centros de salud que le corresponden al municipio. "La atención primaria de la salud en Maipú es deficiente, Los 18 centros asistenciales que gestiona el municipio no están en condiciones y faltan insumos", manifestó.

Las propuestas de Néstor Majul para la intendencia de Maipú

En cuanto a lo que él se propone para el departamento, destacó que apuesta por un departamento integrado al resto del Gran Mendoza, ya que la falta de colaboración del actual intendente con el Gobierno y el resto de las comunas metropolitanas.

También mencionó que hace falta potenciar el turismo, y optimizar las áreas antes mencionadas: salud, seguridad y obras para mejorar todos los distritos.

Para transitar este camino hacia la intendencia, Majul ya cuenta con un equipo de trabajo integrado, entre otras personas, por tres legisladoras: Mercedes Rus, que está actualmente en funciones, Fernanda Sabadín y Giuliana Díaz, que asumen a partir de mayo.

Por último, aseguró que lo une una excelente relación con el actual conejal Sergio Dragoni, quien se ha presentado reiteradas veces para ocupar la intendencia de Maipú. "Trabajamos juntos y nos llevamos muy bien".