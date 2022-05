El "Peronismo Futuro" arranca desde Mendoza, una provincia con el PJ cada vez más diluido

Este encuentro, al que algunos llaman "cumbre", es "para actualizar nuestra doctrina" y para "reflexionar sobre los nuevos derechos y demandas", según ha dicho la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, titular del PJ mendocino, para quien la reunión debe ser "una muestra de unidad del justicialismo y del Frente de Todos", es decir algo que hoy no existe, no por lo menos en las cabezas de los principales dirigentes de los dos polos de la grieta nacional y popular: el kirchnerismo y el albertismo.

No por nada Sagasti ha dicho que "nosotros somos peronistas, pero nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio". La buena memoria obliga a recordar entonces todos los esfuerzos de Néstor Kirchner y Cristina para combatir al "pejotismo" y a "las mujeres que se cuelgan de los apellidos de sus maridos" en clara alusión a Chiche Duhalde. Cualquier investigación histórica no militante enseña que Cristina nunca terminó de deglutir al Perón de 1973 y que en más de una ocasión lo criticó con saña.

Si se convoca a actualizar una doctrina, lo más coherente para el afiche o el flyer respectivo no parece ser la utilización de una figura cuyas ideas se quieren actualizar, ni con consignas que hoy están, de tan repetidas, vaciadas de contenido. Es como si en 1983 Raúl Alfonsín hubiera querido ganar apelando a la figura de Yrigoyen y a consignas del tenor de "que se quiebre, pero que no se doble".

anabel fernandez sagasti cristina kirchner.jpg Anabel Fernández Sagasti es conocida en el país como la mano derecha de Cristina en el Senado. Foto: NA

Disciplinar

Como si ya no hubiesen tenido bastante con todo el merengue de la Ley de Medios o del Observatorio de Medios, entre otras medidas con las que quisieron disciplinar al periodismo no kirchnerista, Sagasti cree que el Peronismo Futuro debe seguir propiciando "un debate profundo" contra "las construcciones mediáticas". ¿Incluirá a los medios que sostiene el Gobierno nacional a través de la corporación de periodismo militante y con dineros públicos? ¿Por qué tan poca gente ve, lee o escucha esos medios? ¿Será porque se le nota demasiado la pata a la sota?

La jefa del peronismo mendocino ha sugerido a los concurrentes al cónclave de este sábado que vean "la manera de que la gente nos conozca sin ese tipo de intermediaciones que construyen supuestos monstruos". En realidad el Peronismo Futuro debería entender que la libre expresión y la libertad de prensa no fueron inventadas ayer para tener controlado al kirchnerismo, sino que son parte constitutiva del ideario republicano y democrático desde hace más de tres siglos. Por eso es que hay división de poderes, controles y recambios de funcionarios.

En Cuba, en China, en Nicaragua, en Venezuela no existen "esas intermediaciones" o "esas construcciones mediáticas". La prensa ha sido anulada. Sólo hay propaganda oficial. Cuando se habla de prensa independiente se quiere decir independiente del poder de turno. Sin ella cualquier democracia pierde su sentido.

Así como Sagasti estima que "el peronismo debe reconocer sus errores", de la misma manera el periodismo independiente está obligado a ser cada vez más riguroso y criterioso. Periodismo y redes sociales son cosas muy distintas. Pocas falacias tan chirriantes como la de decir que las redes sociales son el nuevo periodismo.

Celso y Paco

Está muy bien que Sagasti se preocupe por "mantener el partido movilizado" y que admita que "la casa natural para dar el debate es el Partido Justicialista", sin embargo previamente debería esbozar una autocrítica sobre la desmovilización que se dio en los últimos gobiernos peronistas en Mendoza.

Celso Jaque (2007-2011) y Paco Përez (2011-2015) entregaron la Provincia a los caprichos de la presidenta Cristina Kirchner. Y Sagasti es conocida en el país como la mano derecha de Cristina en el Senado y no como senadora por la provincia de Mendoza.

Este encuentro para arrancar con el Peronismo Futuro desde Mendoza debería liberar energías creativas en ese partido. En esta provincia el peronismo parece haberse diluído. Hay mucho cacicazgo municipal que no logra expandirse a nivel provincial. Y en consecuencia no se generan liderazgos. En Mendoza no hay peronistas que convenzan, que lleven a pensar, o que movilicen al electorado independiente o a la juventud. Existe, además, algo epidérmico con el kirchnerismo, no así con el peronismo.

Si no, nunca podría haberse dado aquí esa tríada de gobiernos justicialistas (Bordón, Gabrielli y Lafalla) que entre 1987 y 1999 gestionaron la provincia bajo el eslogan El equipo de los mendocinos y que, con más o menos aciertos, le dieron al peronismo local un sentido de renovación y modernidad, que no se repitió.

