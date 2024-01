El Partido Obrero de Mendoza se puso en campaña para militar el paro del 24 de enero

►TE PUEDE INTERESAR: A 9 días de asumir, el diputado mendocino Ronco pidió sesionar por zoom desde Playa del Carmen

Polo Obrero.jpg Desde la izquierda de Mendoza planean movilizarse el 24 de enero.

El dirigente de la izquierda, Víctor da Vila se refirió sobre la situación crítica que esta viviendo el país, y al paro convocado por la CGT para el 24 de enero_ “La escalada de precios parece no tener techo. Al aumento general en carnes y alimentos en general y de combustibles, ahora se suma un tarifazo en las garrafas y servicios. Es claro que estamos en los primeros momentos de una híperinflación reconocida por el gobierno nacional en un 30% mensual".

Una garrafa salía entre $3.500 y 4.000 pesos, ahora se cobra hasta $13 mil en algunos sectores rurales. Mientras, el valor de los combustibles cuesta entre $760 y $914 el litro de nafta. Esto claramente será trasladado nuevamente a la cadenas de valores. Todo esto cuando aún no han oficializado el aumento del gas natural y la electricidad

“Esta es la cara de la libertad que prometía Milei, la libertad del capital para disponer libremente sin importarle la vida del pueblo trabajador. El ajuste claramente no lo está pagando la casta. Los diputados siguen cobrando dietas millonarias. Los de Mendoza sesionan en ojotas desde las playas del Caribe. Se ríen en la cara del los que todos los días nos levantamos a trabajar. Aún más: los jueces de la Corte no pagan Ganancias y el gabinete del Presidente está poblado de casta política. Para modificar esto no existe ningún DNU”, agregó Da Vila.

También manifestó el dirigente: “El gobierno anterior de los Fernandez (Alberto y Cristina) ya había dejado a las familias trabajadoras en una situación muy precaria y con un pobreza creciente, pero tan sólo un mes del gobierno liberal ha agudizado esto a niveles escandalosos. Con una hiperinflación en curso, lo único que cae son los salarios. Los niveles de pobreza superan la mitad de la población y se pretende dar vía libre a los despidos, suspensiones y destrucción de condiciones laborales como está ocurriendo en diferentes municipios como es el caso de Las Heras, pero también en ramas del sector privado".

Finalmente dijo: "Esta situación no da para más. Por eso la Izquierda y en particular el Partido Obrero están en campaña para que el 24 de enero sea el comienzo de una reacción popular que derrote el ajuste contra el pueblo y dé por tierra con el anti popular DNU de Mieli. Todas las fuerzas democráticas y populares tenemos que darle un carácter independiente y activo ganando las calles por todos los reclamos insatisfechos”.

