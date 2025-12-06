El partido de los jubilados presentó sus candidatos a concejal para las elecciones de febrero

Asimismo, la mesa dejó abierta la posibilidad de avanzar en la conformación de un frente electoral, entendiendo que los consensos y las alianzas estratégicas pueden consolidar aún más el proyecto y ampliar la representación en cada municipio.

El partido de los Jubilados reafirma su vocación de diálogo, construcción colectiva y servicio a la comunidad, confiando en que febrero marcará un paso decisivo para el crecimiento del espacio y el fortalecimiento de la democracia local.

El movimiento ya participó de las elecciones de octubre, en donde se votó para diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales.