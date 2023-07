El nuevo modelo de Suarez para explotación de hidrocarburos debutó este martes con los primeros pliegos

"Estamos evaluando que eso sea en 120 días. Hay que aprobar los llamados y, desde que se aprueba, desde que haces el llamado, mínimo habrá que aguardar 60 días más", contestó. Pero el tiempo no es un aspecto menor: el Gobierno se apura porque percibe que hay una avidez inversora en la industria a nivel global y regional y es ese viento de cola el que quieren que se esté aprovechando en Mendoza.

PCR Mendoza hidrocarburos.jpg "El área se declararía de interés público, se licita, y la empresa que lo hace tiene derecho de mejorar su oferta", explicaron sobre la promoción de iniciativas privadas.

"Queremos ir viendo cómo responde el mercado y si se interesan en algunas áreas más que en otras. Hoy la industria tiene ganas de invertir y tenemos que capitalizarlas a esas ganas, porque no se sabe cómo decantará a futuro o si se mantendrán en el tiempo de la misma manera", aclaró el funcionario. La reforma que hizo el Ejecutivo apunta exactamente a eso: acelerar procesos.

► TE PUEDE INTERESAR: La nueva de La Pampa contra Mendoza: pretende que la Corte se presente en el río Atuel

De qué se tratan los cambios

Una de las modificaciones apunta a que haya procesos continuos de licitación. Que todo el tiempo haya áreas "ofertadas" para trabajar en la provincia; lo que haría ganar entre seis y siete meses a los oferentes, porque no habría que esperar a que se abran los procesos. "Se gana tiempo porque antes aprobabas el pliego de licitaciones generales.

"Con este nuevo formato, la idea es entrar a una gimnasia que permanentemente tenga áreas nuevas licitándose. Sean estas u otras que de las que podríamos disponer más adelante", completó Schilardi."Si vemos que hay otras áreas posibles de ser licitadas, las iremos sumando. Por ejemplo, esto hará que si hay sólo ocho, las otra cuatro seguirán en carrera. La idea es que haya oportunidad permanente en Mendoza para licitar en términos de industria hidrocarburífera".

rodolfo suarez viviendas rivadavia.jpg Los cambios que propuso el Gobierno apuntan a mostrar resultados antes de fin de año.

Y a su vez, la provincia reglamentó el proceso de iniciativa privada. ¿De qué se trata este aspecto? Implica que cuando hay un área libre, un interesado que la vea con potencial pueda proponerle a Mendoza su plan de trabajo. Presentaría su propuesta técnica y si es aprobada se declararía de interés público el área. Luego habría una licitación y, en caso de ser necesario para explorar o explotar, la empresa tiene derecho más adelante a mejorar su oferta.

Este tipo de concesiones y permisos, novedosos a partir de ahora en territorio mendocino, se utiliza en otras partes del mundo como Canadá y Colombia, aunque desde el Ejecutivo aclararon que también hay ejemplos en la Argentina de áreas que lo hacen de la misma manera. Explicaron que hubo muchas consultas de áreas prácticamente olvidadas que a partir de esto se pueden aprovechar.

"A veces son espacios que no son tenidos en cuenta, porque se hizo explotación hace muchos años y no se hizo nada más. Algunos pueden decir 'me gustaría ver qué hay en determinado lugar'", graficaron desde el Ministerio de Economía.

► TE PUEDE INTERESAR: Mendoza Activa Hidrocarburos superó las previsiones y tiene en marcha $17.000 millones en inversiones

Podrían licitar más áreas a futuro

"Por ahora estamos enfocados en estas doce áreas, aunque hay otras que también pueden tener actividad más adelante", confirmó Schilardi a este diario. Las que eligió el Ejecutivo para este primer lanzamiento fueron seleccionadas porque ya habían tenido consultas antes. Hay nueve de exploración y tres de explotación, que actualmente no están produciendo.

Suarez YPF.jpg Suarez, en una de sus visitas a la cuenca petrolera de YPF.

De todas ellas, hay 11 de la Cuenca Neuquina y una de la Cuenca Cuyana: Zampal. El potencial allí es de crudos pesados. Y con ellas como mascarón de proa, el Gobierno apunta a mejorar los números de producción en petróleo y gas, que han ido cayendo en la última década, a pesar de que en la cartera deciden ver el vaso medio lleno, y explican que los resultados del último bienio es positivo:

"Es cierto que la producción desde hace diez años ha ido declinando. Pero en los últimos dos viene estable, porque hemos declinado menos del 1.5%. Desarrollamos muchas tareas que han tenido su resultado, como Mendoza Activa Hidrocarburos, que logró trabajar más de 150 pozos y hoy representa un buen porcentaje de la producción provincial", explicaron.

Ahora, Mendoza inauguró su nuevo modelo hidrocarburífero, que intenta hacer más "amigable" a la provincia en términos de captar inversiones. La idea es apostar a la agilidad y a la baja de cánones para atraer a una cantidad de firmas cada vez mayor y de modo constante.

► TE PUEDE INTERESAR: El hábito de cerrar las rutas en lugar de gestionarlas