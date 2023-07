La nueva de La Pampa contra Mendoza: pretende que la Corte se presente en el río Atuel

►TE PUEDE INTERESAR: Los 6 "males" por los que se hace eterno el conflicto entre La Pampa y Mendoza

"Si en 70 años no se pudo resolver, tendremos que hacerlo de otra manera. Vamos a aprobar con el gobernador un Pacto Federal del Agua, cuenten conmigo para promoverlo", dijo entonces el funcionario nacional.

A tres años del fallo de la Corte

El 16 de julio de 2020 fue el mentado fallo de la Corte y esto fue reflejado este domingo en medios de La Pampa. El Diario publicó que "la provincia reclama un reconocimiento judicial para que los magistrados tomen conocimiento directo de la gravedad del daño ambiental".

Las aguas del Atuel no llegan a La Pampa y aunque desde Mendza se ha explicado que no llegan porque no hay, desde la gestión de Ziliotto insisten con que hay incumplimiento. "Mantienen el más absoluto silencio pese a los reiterados pedidos efectuados por nuestra provincia", dijeron en La Pampa sobre Mendoza.

Lo cierto es que ahora el gobnerador Ziliotto le encomendó a la Fiscalía de Estado de su provincia hacer una nueva presentación ante la Corte reiterando la solicitud de cumplimiento inmediato de la sentencia "solicitando, por ende, que se ordene cumplir a Mendoza con la suelta de agua del ío Atuel a fin de que ingresen 3,2 m3/s en el límite interprovincial".

Además, "a fin de que corroboren a gravedad del daño ambiental y la urgente necesidad de agua" La Pampa requerirá que en la misma presentación se invite a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al cauce pampeano del río a fin de que puedan conocer y corroborar en persona la gravedad del daño".

atuelsecojulio2023-1111-1024x461jpg.webp Uno de los arroyos que cruzan el Atuel en Mendoza.

Cómo se trabaja el tema en Mendoza

Nuestra provincia argumenta que la obligación está impuesta por la Corte Suprema y no se cumple por el contexto climático, que lo ha tornado imposible, y se habla de una "megasequía" reinante.

Para la actual conducción del gobierno mendocino, la solución al conflicto se traduce en obras que permitan el trasvase de las aguas del río Grande -el más caudaloso de Mendoza- mediante un túnel de 24,5 kilómetros, que iría desde Valle Hermoso (al Oeste de Las Leñas) hasta el río Salado, que luego conecta con el río Atuel, aguas arriba del embalse El Nihuil.

Las posibilidades estudiadas para el trasvase son tres: por la cuenca alta, la media o la baja. Los estudios que realizó hace 20 años la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Harza Hissa determinaron que el mejor recorrido era el primero; entre distintas causas, porque permite aprovechar el cupo de los 34 metros cúbicos por segundo que dispone Mendoza por decisión del mismísimo Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), a la vez que facilitaría cumplir con los 3,2 m3 por segundo que deben escurrir hacia La Pampa.

