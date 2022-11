El Mundial desorbita a cualquiera: miren, si no, lo de Macri y las "razas superiores"

Son las mismas palabras que sostenía el régimen nazi de Adolfo Hitler en el siglo pasado y que desataron una guerra mundial en la que seis millones de judíos fueron asesinados por ser de una "raza inferior". La raza aria que reivindicaba Hitler es un concepto racial histórico que resurgió a finales del siglo XIX para describir a las personas de herencia indoeuropea como un grupo racial.

En un país que ha sufrido dos de los atentados terroristas más impactantes del siglo pasado contra instituciones judías, como fueron las voladuras de la Embajada de Israel y de la AMIA, con 107 muertos y 542 heridos entre los dos hechos, y donde aún esos ataques no han podido ser totalmente clarificados, suena a afrenta grotesca que un político de primera línea le otorgue el plafond de "raza superior" a los alemanes, país al que le ha llevado casi un siglo desembarazarse del terrible estigma que les de dejó la locura hitleriana.

Si todavía existía alguna posibilidad de un regreso de Macri a la carrera presidencial en 2023, el propio interesado parece haberla cascoteado, sin necesidad de esperar las piedras que Pablo Moyano ha prometido tirar en un futuro Gobierno nacional de Juntos por el Cambio.

Lo de la raza superior de Macri es a todas luces un desatino. Pero ya se sabe que, como nos enseñó el ex titular de la AFA, Julio Grondona, "todo pasa", sobre todo en la Argentina

¿Habrá que empezar a tomar más en cuenta las advertencias de algunos intelectuales respetados, Beatriz Sarlo entre ellos, que suelen hacer hincapié en las lagunas que tiene la formación intelectual de Macri?

mauricio macri mundial qatar 2022.jpg Mauricio Macri durante una visita a Alemania.

En tu nombre, Mundial

¿Cómo asimilar que el Mundial de Fútbol haga decir tantas pavadas a dirigentes de diferentes partidos políticos. La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, dijo con frescura que la lucha contra la inflación podía esperar un mes porque ahora lo importante es que Argentina gane el Mundial de Qatar.

Trascartón, y como para sumarse a la confusión general, fue el propio presidente Alberto Fernández el que, desde París, se prendió a esa línea y en lugar de dejar en claro que él no comulgaba con la poco feliz expresión de su ministra de Trabajo, pareció en cambio ratificarla. "Lo que debemos pensar ahora los argentinos es ver cómo ganamos, con Messi, el Mundial".

A lo que añadió, y vaya a saberse a cuenta de qué, lo siguiente: "siempre suelo decir que, como me siento muy libre, digo lo que pienso; pero como soy responsable pienso lo que digo". Sin embargo, ahí está la realidad, presta para refutarlo.

Perón en Juntos

Mauricio Macri cometió, el mismo día de aquello de la raza superior, otro sonoro disparate, pero que no le llega ni a los talones al primero. Estuvo referido a Perón, para lo cual usó un innecesario juego contrafáctico. Dijo que si hoy Juan Domingo Perón viviera votaría a Juntos por el Cambio. porque es la fuerza política que defiende la generación de trabajo genuino.

Ese tipo de frases -pero con otros fines más terribles- ya la habían usado en los años ´70 los grupos violentos de la izquierda peronista cuando cantaban "si Evita viviera sería montonera", a lo que el peronismo ortodoxo contestaba con un "si Evita viviera, sería lo que era".

"No me gusta que me suban ni que me bajen de una supuesta candidatura. Hoy mi rol dentro de la coalición es debatir y alentar a dirigentes valiosos", había dicho también esta semana Mauricio Macri. ¿Lo de la raza superior será uno de esos asuntos para el debate serio?

No hacía falta, Gildo

En una semana en que Gildo Insfran, gobernador eterno de Formosa, catalogó a María Eugenia Vidal de "retrasada mental", con lo cual ese peronista feudal ayudó a tapar un poco el exabrupto de la raza superior, el propio Macri insistió con otra alegoría futbolística y señaló que "siempre creímos que íbamos a encontrar un Maradona para cada cosa, y que eso nos iba a salvar. Pero eso no existe".

Claro que no existe. Y menos mal que es así, porque el Diego podrá haber hecho maravillas con la pelota pero todos sabemos que su catadura ética en la vida no ha sido la más ejemplar.

Las redes sociales se llenaron de interpretaciones sobre las palabras de Macri acerca de las razas y sobre Perón. Por ejemplo: "Macri cita a Perón para ningunear a los radicales" o "Macri dice lo las razas porque supuestamente esas son las cosas que le festejan a Milei", o "Macri nos indica que él es el original y que Milei es una copia".

Nobleza obliga: hubo algunos medios que se hicieron los remolones en informar y opinar sobre el traspié de Macri, al igual que las instituciones judías, siempre atentas a marcar estos despropósitos.

