Mauricio Macri se refirió a los posibles ganadores del Mundial: "Alemania es una raza superior"

Además, siguió: "Entre los cinco candidatos, hoy la pongo a la Argentina. Tenemos un gran arquero, una defensa sólida y un mediocampo combativo. Messi está en tal vez su último Mundial y está muy enchufado".

Mauricio-Macri-frase-sobre-Alemania1.jpg El ex presidente Mauricio Macri dijo que "Alemania es una raza superior" al analizar a los candidatos a ganar el Mundial Qatar 2022.

"Tenemos un buen goleador como Lautaro Martínez que está derecho y Di María que está en su mejor momento. Siempre fue muy talentoso, pero ahora está muy maduro y tiene más seguridad en sí mismo", analizó el referente del PRO.

Video: la polémica frase de Mauricio Macri sobre los alemanes

Mauricio Macri: "Si Perón viviera apoyaría a Juntos por el Cambio"

El ex presidente Mauricio Macri aseguró este lunes por la noche que si Juan Domingo "Perón viviera apoyaría a Juntos por el Cambio, al tiempo que rechazó la posibilidad de ser candidato en las elecciones de 2023 al señalar que en la actualidad está "para debatir ideas".

"No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado. Me siento cómodo tratando de alentar a muchos dirigentes valiosos en todos los niveles que están queriendo liderar en sus ciudades, provincias o en el país", precisó Macri.

mauricio macri libro para que.jpg El ex presidente Mauricio Macri aseguró que si Juan Domingo "Perón viviera apoyaría a Juntos por el Cambio.

Asimismo, el líder del PRO indicó: "El quién es importante, pero hoy estoy para debatir y profundizar ideas. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir que quiero ser candidato".

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el ex mandatario nacional reveló que se siente "triste y preocupado" por el "creciente deterioro" de la Argentina y consideró que "si Perón viviera apoyaría a Juntos por el Cambio".

Asimismo, criticó al Gobierno al señalar que carece de un rumbo y sostuvo que "no tiene un plan" frente a lo que sucede.