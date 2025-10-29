El Ministerio de Seguridad activó "una alerta máxima" ante el ingreso de brasileños al país

incidentes en brasil

La medida se enmarca en lo que la cartera definió como una estrategia preventiva ante una posible situación de “desbande” vinculada con grupos narcoterroristas.

Para eso se instruyó a las fuerzas a utilizar el manual de reconocimiento de señas característico de estas organizaciones, a fin de facilitar la identificación de eventuales integrantes.

El refuerzo de seguridad se concentrará en los corredores de frontera donde se intensificará la presencia de efectivos y el monitoreo de movimientos sospechosos, mientras se mantienen abiertos los canales de comunicación con las autoridades de los países vecinos para evaluar el desarrollo de los acontecimientos ocurridos en territorio brasileño.

En tanto, el embajador argentino en Brasil, Guillermo Raimondi, confirmó que en Río de Janeiro “no hay ningún argentino afectado” e informó que, por el momento sólo se “interrumpió el tránsito” y los comercios de cercanía “cerraron temprano sus puertas”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, manifestó que, “en un contexto general”, la ciudad carioca “es peligrosa” y que el presidente brasileño Inácio ‘Lula’ Da Silva, está llevando a cabo reuniones con sus ministros para trabajar en conjunto antes esta situación de guerra contra el narcotráfico.

“Lo único que hubo fueron cuestiones logísticas de tránsito, interrupción de transporte público, comercios que cerraron temprano sus puertas. Hay reuniones del Presidente (Da Silva) con sus ministros para analizar la situación y ver los pasos a seguir”, expresó el embajador argentino.