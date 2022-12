El mendocino Marcelo Costa, síndico del Banco Nación, pidió modificar el régimen de coparticipación

Se refería al fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada en respuesta a una medida cautelar que presentó la Ciudad luego de que en 2020 se le redujera de 3,5% a 2,32% el porcentaje de coparticipación que percibía, a raíz de una urgencia que tenía la provincia de Buenos Aires con una protesta de la Policía.

Protesta policial.jpg En 2020, una protesta de la Policía Bonaerense subió la tensión en el Conurbano. Eso hizo que Alberto Fernández le quitar algunos fondos a CABA para atender la urgencia.

►TE PUEDE INTERESAR: El ministro Víctor Fayad aseveró que el aumento de coparticipación para CABA no afectará a Mendoza

En algún momento se rumoreó -sin demasiado fundamento- que la Nación no iba a acatar último el fallo de la Corte, y eso posó todos los ojos sobre el BNA.

Costa contestó que la única forma de que el banco enviara ese dinero a las arcas porteñas sin órdenes del presidente Alberto Fernández sería por medio de un embargo judicial.

"Como sucede en un montón de juicios ordinarios -por alimentos, etc.- quien se considera damnificado puede pedir el embargo y a través de otro proceso judicial se ordena el envío de los fondos de la cuenta a nombre de tal o cual persona. Por lo tanto, hasta que no mediara una orden judicial en ese sentido el banco no podía derivar esos fondos porque no tenía la autoridad para hacerlo", resaltó el funcionario.

►TE PUEDE INTERESAR: El juez Daniel Rafecas llevará todas causas contra el Presidente por el tema de la Coparticipación

¿Afectará a Mendoza el aumento de la coparticipación para CABA?

Consultado sobre los efectos que podría tener sobre Mendoza el incremento de los fondos para Buenos Aires, Costa fue mesurado, ya que subrayó que el dinero que se derivará a los porteños saldrá de caja nacional.

"Esa plata se saca de lo que le corresponde a la Nación por la coparticipación primaria. Primaria significa que primero todos los impuestos se dividen: una parte va a la Nación y otra a las provincias. La coparticipación secundaria es cuando, de lo que va a las provincias, se ve cuánto le corresponde a cada una", describió.

"Es urgente debatir la coparticipación, y esto lo digo como mendocino" (Marcelo Costa) "Es urgente debatir la coparticipación, y esto lo digo como mendocino" (Marcelo Costa)

En relación al criterio general que define los porcentajes de coparticipación secundaria de las provincias -Mendoza recibe el 4,23% del total-, Costa lamentó que no se hayan explorado otros mecanismos.

"La coparticipación es una deuda grandísima de la política, porque la reforma de la Constitución del 1994 daba un plazo de dos años para encontrar una nueva ley. Lo concreto es que, tal como está el reparto, Mendoza y la provincia de Buenos Aires son las que menos reciben en fondos per cápita", aseveró.

Si se compara la plata que recibe cada mendocino en relación con cada sanjuanino, puntano o neuquino, se verifica que persiste una gran desigualdad. Quienes habitan la provincia del sol y el buen vino perciben menos de la mitad que los otros.

alberto-fernandez-rodriguez-larreta-buenos-aires.jpg Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, enfrentados por la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Costa aportó: "Si se distribuyera en Mendoza en la proporción que llega a otras jurisdicciones, la obra pública podría superar los 200.000 millones de pesos por año".

"La coparticipación -concluyó el síndico del Nación- no se reparte en forma proporcional a lo que pone cada provincia, porque se intenta compensar a aquellas provincias que están lejos, sufren el frío o el calor. Pero esa compensación no puede seguir infinitamente. Es urgente dar ese debate, y lo digo como mendocino".

►TE PUEDE INTERESAR: Políticos mendocinos se sacaron chispas por el fallo que aumenta la coparticipación para CABA

Un mendocino en el Banco Nación

Costa conoce el paño porque además de ocupar hoy un importante escritorio del BNA fue concejal en Godoy Cruz, director de OSEP y ministro de Hacienda de Mendoza durante la gestión de Paco Pérez (PJ).

Cuando Costa asumió, además, lo hizo en un contexto complejo, pues durante el gobierno de Cambiemos se le había otorgado a la cerealera Vicentín un préstamo por $18.700 millones de pesos que nunca fue pagado.

En cuanto al dinero que la Nación debe derivar ahora a CABA por decisión de la Corte Suprema, ya se anticipó que la cuenta se saldará mediante bonos, lo que no ha dejado conforme a la oposición.