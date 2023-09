Alfredo Cornejo en primera persona: su vínculo con Malvinas y sus actividades cuando cae la noche

Alfredo Cornejo en Nihuil 4.jpg Alfredo Cornejo se iba a llamar de otra manera, pero la política intervino ya desde la elección de su nombre.

El nombre que no fue y la guerra que pudo ser

"Vengo de una familia radical. Tanto es así que me iban a llamar 'Arturo', por Frondizi. Nací el 20 de marzo de 62, y pocos días antes, el 8 de marzo, había sido el golpe que derrocó a ese presidente. Entonces mi madre, temerosa de lo que pudiera ocurrir, insistió para que me nombraran de otra forma", contó Cornejo.

-¿Cuándo empezó a interesarse por la política?

-En la época en que me tocó el servicio militar. Yo veía a mis papás muy entusiasmados con la Guerra de Malvinas, pero dado que yo estaba recibiendo instrucción en las armas, me daba cuenta de que no estábamos preparados para un conflicto de ese tipo. Es más: el día de la rendición argentina, llegó a mi casa el telegrama para movilizarme a hacia Comodoro Rivadavia. Fijate que me estaban convocando a la guerra después de haberme dado de baja y el día de la rendición. Evidentemente, todo eso estaba muy mal organizado. La dictadura no tenía perspectivas reales de recuperar Malvinas: era un golpe de efecto esperando que los británicos no vinieran.

-Y ahí surgió el debate...

-Si bien el pueblo argentino en general siempre apoyó aquella gesta -y es entendible-, había algunos políticos que se animaron a plantear otras posturas. Recuerdo que entre ellos estaban Rogelio Frigerio y Raúl Alfonsín. Entonces empecé a ver quiénes en mi pueblo estaban con Alfonsín, y así me acerqué.

Alfredo Cornejo y Alfonsín.png Un Cornejo barbudo, veinteañero y dirigente de Franja Morada saluda al presidente Raúl Alfonsín.

Cornejo confirmó que, cuando se tomó la foto publicada aquí arriba, él ya era dirigente estudiantil tras ingresar en la carrera de Ciencias Políticas de la UNCuyo. "Hice una carrera rápida. Entré en marzo del '83 y me recibí en diciembre del '89", repasó.

Más tarde siguió en contacto con la vida académica y dio clases en esa casa de estudios. El entrevistado aseguró que, con el tiempo, el aula en la que él era profesor empezó a "llenarse de alumnos de distintas carreras".

"Ya había sido ministro de Seguridad y daba ejemplos prácticos de políticas públicas y de gestión. Entiendo que eso generaba interés. Por eso no descarto volver a las aulas. Después de 8 años como intendente y 4 como gobernador, creo que puedo hacer un aporte", consideró.

"Y dejé la docencia cuando me convertí en intendente de Godoy Cruz -retomó Cornejo-. Lo hice porque requiere un gran esfuerzo, más aun en la universidad. Empecé a sentir que estaba dando la misma clase siempre, entonces decidí dejarlo para focalizarme en el municipio".

Hoy el candidato de Cambia Mendoza tiene los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (UNCuyo), Máster en Desarrollo Latinoamericano (Universidad Internacional de Andalucía) y diplomado en Desarrollo Planificación y Políticas Públicas (CEPAL-Naciones Unidas).

Alfredo Cornejo en Nihuil 5.jpg El candidato de Cambia Mendoza dialogó con los periodistas Carina Scandura y Carlos Hernández. Nicolás Rios/Diario UNO

El equilibrio entre las pasiones y los hijos

Direccionar tanta energía hacia la vida pública tiene su precio y no son pocos los dirigentes que encuentran dificultades para congeniar sus vidas privadas con la política. Cornejo -divorciado hace años, hoy sin pareja- no es la excepción, aunque aseveró que las quejas de su familia no llegan a ser reclamos.

Reconoció, eso sí, estar conmovido por la llegada de su nieta, que cumplirá un año el 30 de septiembre, aunque admitió que la campaña le arrebata horas que le gustaría disfrutar con los suyos.

Alfredo Cornejo en Bicitran.jpg Cornejo usando las bicicletas públicas del Gran Mendoza.

"Por lo demás -enlazó Cornejo-, sigo teniendo los amigos de siempre. Los del pueblo -muchos lamentablemente se han tenido que venir al Gran Mendoza- y los de la política. Disfruto de ir a ver a Godoy Cruz junto a mi hijo los fines de semana y también me gusta viajar, conocer culturas distintas. Antes de la pandemia, de hecho, solía viajar mucho a Chile. Pueden parecer cosas pequeñas, pero yo las valoro mucho".

A sus 61, otra de las pasiones del exgobernador es jugar al fútbol. "Creo que los contrincantes son benévolos conmigo...pero un partido me hace bien, me calma la ansiedad".

Cornejo fútbol ok.jpg El fútbol, otra de las pasiones de Alfredo Cornejo.

-¿Se hace un espacio para leer entre tantas campañas y debates?

-La lectura es algo que me motiva. Últimamente, estoy leyendo menos que antes y se lo atribuyo a la obsesión que todos tenemos por el teléfono. Igual sigo leyendo, especialmente cuando cae la noche y hago un esfuerzo por desconectarme del celular. En las noches también veo series o películas en distintas plataformas.

Sus dos hijos ya están grandes: Constanza es veterinaria y reciente mamá y Lautaro es empresario -dueño de una hamburguesería en la Arístides y de un lubricentro-.

"A veces me recriminan, y yo llevo con cierta culpa el haber estado tan conectado a la vida política -subrayó el padre-. De todos modos, creo que han salido buenas personas y siempre me han acompañado. Yo hice el esfuerzo por ser un padre normal. Cada tanto sufren la figuración pública, que es indirecta pero está".

Alfredo Cornejo en Nihuil 2.jpg El entrevistado contó que "lleva con cierta culpa" el haber sido un padre tan concentrado en asuntos públicos. No obstante, aseveró que sus hijos "salieron buenos". Nicolás Rios/Diario UNO.

"Tengo más ganas de ser gobernador que de hacer campaña"

En otro tramo del diálogo, el senador nacional reveló que lo hastía un poco la campaña. "Tengo más ganas de ser gobernador", ironizó.

"Humildemente -dijo-, creo que me he preparado para ese rol de gestión. No sólo en la formación: hay un tema que tiene que ver con el carácter y que va a ser necesario en los tiempos que vienen. La campaña, la verdad, me cansa un poco. Hay que dedicarse más a defenderse que a hacer propuestas y eso no es positivo para los ciudadanos".

Cornejo anticipó que lo que viene es "una economía más abierta", entre otras cosas, porque "las nuevas generaciones son más pragmáticas". Como sea, destacó que "se siente preparado para gobernar bajo cualquier escenario", tanto si gana Sergio Massa como si la presidenta es Patricia Bullrich o Javier Milei.

"Lo que está claro es que el próximo gobierno nacional puede afrontar problemas de gobernabilidad. Y la va a necesitar para concretar cambios estructurales. Si en menos de 8 meses no baja la inflación y en menos de 12 no sube el salario real, va a perder legitimidad", anticipó el radical. "En ese marco, los mendocinos tenemos mucho que aportar", cerró.