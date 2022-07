Ante esos cortocircuitos, muchos esperaban que la presidencia pasara a un kirchnerista como Néstor Márquez, tal como ocurrió.

Es más: el propio Moyano salió de la bicameral y será reemplazado por Mauricio Sat, relacionado con el peronismo "tradicional" de los hermanos Félix.

¿Todos contentos? Seguramente no. El femicidio de Agostina Trigo (22), cuyo cadáver fue encontrado el miércoles en San Martín, desató una ola de reclamos por parte de la sociedad civil, y la Legislatura se ve impelida a "hacer algo" en lo que respecta a las políticas de Seguridad que aplica el Gobierno de Cambia Mendoza.

Sobre todo, porque se trata de otro eslabón en una serie de hechos que se vienen repitiendo, con casos emblemáticos como el de Florencia Romano (14).

Hay descontento social. Hay tensiones. Y no se avizoran tiempos sencillos.

Néstor Márquez legislatura diputado.jpg Néstor Márquez fue designado como el sucesor de Rafael Moyano en la presidencia de la bicameral.

"Fue una decisión en el marco de un acuerdo"

Hace rato que Moyano plantea diferencias con la conducción del partido, a cargo de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. De ahí que muchos leyeran los cambios en la Bicameral como un capítulo de la "interna justicialista" en Mendoza.

En diálogo con UNO, el propio Rafael Moyano desmintió que su salida sea un desplazamiento.

"Simplemente hay una decisión política en un marco de acuerdo entre las dos presidencias de bloque en la Legislatura -analizó el senador ante la consulta-. La presidencia le toca cada año a una cámara, y en 2022 le corresponde a Diputados. Además, con Néstor Márquez, que será el próximo presidente, venimos trabajando juntos".

Más allá de las declaraciones públicas, lo que está claro es que la nueva conformación tuvo que ver con un acuerdo entre el presidente del Frente de Todos en el Senado, Lucas Ilardo -asociado al kirchnerismo- y el titular del bloque en Diputados, el sanrafaelino Germán Gómez, que está vinculado a los hermanos Félix y al peronismo "tradicional".

"Para mí son puestos de lucha. Seguiré desde donde me toque. Lo que me parece importante destacar es que últimamente la Bicameral de Seguridad ganó una presencia territorial y una visibilidad que antes no tenía, y eso es un avance", cerró Moyano.

El nuevo presidente de la Bicameral de Seguridad

Por su parte, el diputado Néstor Márquez -que tiene vasos comunicantes con Guillermo Amstutz y el kirchnerismo- es quien estará a cargo de la presidencia de la Bicameral a partir del jueves.

En realidad, Márquez es parte de la bicameral desde 2021. Los meses transcurridos, en los que las políticas de Seguridad en la provincia estuvieron en el centro de discusiones calientes, lo ayudaron a definir la impronta que le quiere dar al órgano.

"Mi idea es darle fuerza al Consejo Provincial de Seguridad Pública, que es un ámbito previsto por la ley para discutir estrategias; y es una herramienta que hasta ahora no se ha usado", contó Márquez en diálogo con este medio.

El Consejo está previsto en la legislación, aunque hace décadas que no se pone en marcha.

"Vamos a proponer que haya representantes de diversos sectores ahí, e inclusive invitaremos a la Suprema Corte para que designe a su delegado. Tenemos que entender que estos temas deben estar libres de toda mezquindad política", añadió el legislador.

Márquez diagnosticó "una falta de programa estratégico" en lo que respecta a la seguridad en Mendoza, por lo que anticipó que intentará convocar a reuniones de comisión regulares cada 15 días. "Si surgen urgencias, acortaremos el lapso", señaló.

Diego Costarelli. No ahorró críticas para opinar sobre las declaraciones de Marcos Niven. El radical Diego Costarelli estará en la Bicameral.

Cómo quedará conformada la Bicameral de Seguridad en Mendoza

Además de Márquez, los diputados que integrarán la Bicameral de Seguridad son Diego Costarelli (UCR), Oscar Mauricio Torres (UP-FR), Emanuel Juan Fugazzotto (PV), José María Videla Sáenz (FR), Elsa Josefina Canale (PDP), María Mercedes Llano (PD), José Luis Ramón (Protectora), Guillermo Nicolás Mosso (DF), y Enrique Thomas (PRO).

En tanto, por el Senado fueron designados Mauricio Sat (FdT), Jorge Carballo (UCR), Fernando Alin (PS), Ernesto Mancinelli (LdS) y Gabriel Pradines (PD).

La reunión constitutiva tendrá lugar el jueves 8 de julio a las 9.30, en el Salón de los Diputados de Espejo 252.

