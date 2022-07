Políticos reaccionaron ante el femicidio de Agostina Trigo: "Tiene que existir la pena de muerte"

"Es mi opinión personal, no del bloque Cambia Mendoza. Sé que la Provincia trabaja mucho pero uno ya está cansado. Este tipo de personas con esta patología que no se recupera más y, según mis convicciones, tienen que ser condenados a pena de muerte", dijo con crudeza.

► TE PUEDE INTERESAR: "Le pedí que no fuera, pero ella me dijo que iba y volvía", relató la abuela de Agostina Trigo

"Cuando esté comprobado que hagan este tipo de aberraciones con niños, niñas, mujeres, jóvenes de cualquier sexo, hay que aplicar a la pena de muerte", insistió aunque reconoció que está prohibida por la Constitución Nacional.

"Para estos monstruos, estos chacales tiene que existir la pena de muerte. Y me hago cargo de lo que digo", cerró mientras esperaba a los familiares de la joven asesinada en San Martín.

Las redes estallaron con el pedido de Justicia por Agostina Trigo

Por redes sociales también se expresaron legisladores de todos los partidos políticos.

La diputada radical Giuliana Díaz apuntó contra el machismo, como el responsable de los miles y miles de femicidios que se suceden año tras año en el país. "No es la falda, no es el top, no es Facebook, no es Instagram, no es el trabajo, mucho menos tu cuerpo. Es el machismo. A Agostina Trigo no la encontraron muerta. ¡La mataron!", recalcó en Twitter.

Anabel Fernández Sagasti, presidenta del PJ mendocino, también dejó su mensaje: "Agostina Trigo buscaba trabajo y encontró violencia y muerte. Una vez más el dolor nos invade el cuerpo, nos desgarra el alma y nos inunda la impotencia".

"Exigimos justicia, una vez más, por ella y por todas las víctimas de femicidios", cerró la senadora nacional del Frente de Todos.

tuit anabel fernandez sagasti agostina trigo.jpg Anabel Fernández Sagasti fue una de las que se pronunció por el asesinato de Agostina Trigo, que se investiga como un femicidio.

También su compañera de militancia, Valentina Morán, hoy diputada provincial, se expresó al respecto: "Nos matan buscando trabajo. Porque así es la realidad para nosotrxs. Un sistema violento sostenido por estructuras q se encargan de perpetuar esta realidad vulnerando nuestros derechos y acotando nuestras posibilidades de VIVIR, y poder hacerlo dignamente".

"Mendoza, un gobierno ausente al que no le importamos porque no hay ni una sola política seriamente presupuestada para nosotrxs. Por supuesto que en complicidad con un Poder Judicial patriarcal y violento", dijo.

"Sumado a esto - apuntó-, medios de comunicación que están más preocupados por dar la primicia de nuestras muertes que por informar y visibilizar nuestra realidad, reproduciendo machismo casi como deporte. Todo esto es parte de una lógica, de una mirada, de un paradigma que es principalmente patriarcal, clasista y racista".

"Por eso nuestro objetivo urgente es lograr que los poderes del Estado estén ocupados por personas que tengan otra perspectiva. Como base que nos tengan en cuenta", cerró la joven legisladora.

Claudia Najul, senadora provincial por la UCR, también expresó su hartazgo: "Hoy no estamos todas, nos falta Agostina. Agostina salió a buscar trabajo y no volvió, la mataron. ¿Hasta cuándo? Ya estamos hartas. ¡Paren de matarnos!".