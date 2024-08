El intendente de Luján disparó contra los políticos "cagones" que no se atreven a tomar decisiones

Allasino aseguró que una de las claves para lograr objetivos para la ciudadanía es hacer acuerdos y que de ahí surge su buena relación con el gobernador Alfredo Cornejo, quien mantiene un enfrentamiento con Omar De Marchi, quien vendría a ser una especie de padrino político suyo.

Las conexiones de Esteban Allasino con propios y ajenos

“Muchos políticos ponen sus intereses por delante de la gente. Yo espero no caer en esa mediocridad”, dijo. Y fue entonces cuando destacó a otros que entiende que son como él: “El de la Ciudad –Ulpiano Suarez- y de Maipú – Matías Stevanato-, que no me conocen ni tienen afinidad partidaria pero con quienes hemos podido sentarnos a hablar, coordinar y resolver”.

En la política actual, en la que la grieta está presente todo el tiempo, otra relación que también llama la atención es la que él, siendo referente del PRO, mantiene con el gobernador.

“Hablo con De Marchi permanentemente y no me dijo nada de la relación con Cornejo. Es el gobernador elegido y me toca trabajar con él. Yo no lo voté pero qué gano peleándome con él por cosas secundarias”, analizó.

“Pudimos poner a Luján de Cuyo como la puerta logística al Pacífico. Y eso se hace con acuerdos”, dio como ejemplo de ese vínculo.

La queja de San Martín por el puerto seco en Luján de Cuyo

Ese proyecto, que fue anunciado la semana pasada en un acto oficial de Gobierno, generó dudas en San Martín, donde entienden que podría quitarle protagonismo al Parque de Servicios e Industrias de Palmira (Pasip) ubicado en Palmira.

Esteban Allasino aseguró no conocer ese malestar en el Este y se desligó: “Hay que agrandar las tortas para que la economía sea exitosa. El nuevo puerto seco puede ser complementario con el Pasip; pero la ventaja de Luján es que la zona franca de Mendoza está, la operación del tren de carga está ahí, tenemos 900 hectáreas y podemos tranquilamente parecernos al canal de Panamá”.

El valor del agua: ¿cuánto debería costar en Luján?

Uno de los principales componentes en el costo del servicio de agua, que Luján de Cuyo brinda como lo hace Aysam en otros departamentos, es la luz. “Ha aumentado a tal punto que es el tercer gasto que asume la Municipalidad”, explicó Allasino y entonces disparó: “Aquel que consume agua tiene que pagar lo más próximo posible al valor de producción: debería actualizarse entre 3 y 5 veces más el precio”.

De todas maneras, más allá de ese análisis, no hizo aún un anuncio de aumento concreto para los vecinos de Luján.

Obras en Luján con fondos de Portezuelo del Viento

Ya durante la gestión de Sebastián Bragagnolo, la Legislatura provincial aprobó la autorización para endeudamiento para financiar el plan hídrico tanto de Aysam, como de Luján y de Maipú. Sin embargo, la Provincia nunca salió al mercado en busca de esos fondos y las obras están en veremos.

En ese momento (hace dos años) se calcularon unos 35 millones de dólares que servirían para modernizar una de las dos plantas potabilizadoras que tiene Luján, mejorar el traslado del agua e incorporar medidores.

Lo que cree Allasino es que ese dinero se podría sacar de los 1.023 millones de dólares que inicialmente serían para Portezuelo y ahora quedaron a disposición de Mendoza.

“Una alternativa es que se fondee la obra de agua en Luján con la plata de Portezuelo. La otra es que se pida financiamiento, que es lo que ya autorizó la Legislatura.

El estudio señala que es una obra urgente, es una necesidad inminente por el crecimiento de Luján y de Maipú. Pero no hay ninguna confirmación de que se usará parte de la plata para esto”.