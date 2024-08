Esteban Allasino, el intendente que rompe el molde y se acopla con Cornejo

Militó y los convenció de que es clave que el Puerto Seco se traslade a esa zona cercana a la ruta 7, porque cuando se termine la variante Palmira, los transportistas que pasen por Mendoza sin necesidad de ingresar a la zona urbana, tampoco tendrán que entrar a Godoy Cruz para hacer los trámites aduaneros. Además, con este viraje no sólo se duplica la cantidad de camiones que podrían hacer sus trámites en el lugar (se proyecta que se atiendan 5.000 de esos transportes) sino que además se prevé brindarles otros servicios y de mejor calidad.

Es que sus aspiraciones no terminan ahí. El ingeniero civil proyecta en esa zona industrial de Agrelo un polo productivo logístico y aeroportuario que convierta a Luján en uno de los centros logísticos del país. Son 30 hectáreas en las que además se montará una estación de servicio de alta tecnología, un hotel, y otros tantos servicios a los transportistas con una inversión aproximada de 40 millones de dólares.

Allasino ya movió las fichas y su estilo de juego, también se parece al cornejiano: el Estado está presente para garantizar una mejora en el servicio y el privado invierte para dar las prestaciones.

Por un lado metió esa iniciativa en el banco de proyectos que se analizarán para luego repartir los 1.023 millones de dólares que eran para Portezuelo del Viento y a la par, a principios de agosto abrió la licitación para tentar a los privados, tanto para hacer la plataforma logística como para la playa para los camiones.

Camiones varados en Uspallata.jpg El Polo Logístico que planifica Esteban Allasino también serviría para descomprimir la espera de los transportistas cada vez que se cierra el paso a Chile.

Esas licitaciones suponen que la firma que pretenda quedarse con la plataforma logística tendrá derecho real de superficie de 20,5 hectáreas, con posterior derecho a adquirir derecho pleno, una vez que haya concluido la inversión propuesta. En tanto, las que aspiren a tener la playa de camiones podrán actuar en 9,5 hectáreas y tendrán la concesión por 10 años.

De hecho ya hay 3 empresas que se presentaron a esa licitación, y esta semana se sabrá cual de ellas se quedará con esas concesiones. Entre las interesadas, cuyas razones sociales se guardan celosamente, se sabe que dos son firmas mendocinas y que la restante es de una provincia vecina.

A eso hay que sumar que en poco menos de dos meses, el 10 de octubre se realizará la apertura de sobres para dos desarrollos en paralelo: por un lado el traslado del actual aeródromo de La Puntilla al predio donde levantará el Polo Logístico y por otro, la materialización del proyecto Luján Futuro, frente a las torres de Chacras Park.

Se calcula que que en dos años esté definida la relocalización del aeroclub, sobre la ruta 7 y en sus planes está que los mismos empresarios que gerencien la construcción de edificios en Chacras de Coria se asocien con referentes del rubro aeronáutico para la nueva pista o mini aeropuerto.

"Acá lo importante no es si a esta obra la hace Cornejo o Allasino, sino el desarrollo que genera en la zona. Porque además son proyectos que los excederán a ambos", apuntan desde Luján, para allanar aún más las posibles distancias políticas.

Una foto que incomodó a varios

Para que el Puerto Seco termine trasladándose a Luján fue necesario firmar un convenio entre la provincia y la comuna que derivó en una conferencia de prensa y en la correspondiente foto, que ubicó en la misma mesa a Alfredo Cornejo, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el intendente Allasino y el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Cornejo y Allasino firmaron el convenio para el traslado de Puerto Seco.webp Natalio Mema, Alfredo Cornejo, Esteban Allasino y Rodolfo Vargas Arizu.

Era la formalidad que exigía la decisión política, pero hubo molestias. Aparentemente a algunos dirigentes de La Unión Mendocina, que lidera Omar De Marchi, no les gustó demasiado ni la sociedad que se tejió para ese proyecto, ni la lectura política de la cercanía de Allasino y Cornejo.

Cuentan que hubo quejas explícitas de aquellos dirigentes críticos de la gestión de Cornejo, que entendían que ellos se encargan de mostrarse como una férrea oposición en la Legislatura, incluso con planteos más duros que los del PJ, y resulta que uno de sus intendentes no para de coincidir con el Gobierno.

La primera respuesta que habrían recibido desde la comuna lujanina es que Allasino "tiene que gestionar". Y que con la firma de ese convenio no le estaba vendiendo el alma a nadie. "¿Cuál es el problema si hay una iniciativa en la que se puede trabajar en conjunto y el beneficio es para todos?" les espetaron a los que salieron a cuestionarlos.

Y hasta sacaron a relucir los números que demuestran los beneficios de ampliar el Puerto Seco y la Zona Franca y el impacto que tendría en las exportaciones. Entre 2020 y 2023, la Zona Franca Mendoza tuvo un aumento del 83% en las operaciones de comercio exterior, superando los 140 millones de dólares en el último año fiscal.

A pesar de las barreras comerciales, el Puerto Seco local ha procesado más de 30.000 camiones anuales. Tiene capacidad para manejar más de 5,5 millones de toneladas anuales, equivalentes a 1.500 millones de dólares en bienes, de los cuales 1.100 millones corresponden a exportaciones.

Allasino puede calificarse como un outsider de la política y está atravesando sus primeros meses como intendente, pero eso no supone que sea ingenuo. Sabe que como intendente deberá consensuar más de una vez con Casa de Gobierno y por eso le corre el cuerpo a esa pelea entre De Marchi y Cornejo, porque esa batalla no es suya.

En Casa de Gobierno también dieron señales de que ellos saben separar el rol de los legisladores de LUM y el de los intendentes. "Allasino es un gran cuadro técnico y mantener este buen diálogo, con iniciativas conjuntas lo ayuda a él y a nosotros. Más allá de lo que pase electoralmente el año que viene. Hay elecciones cada dos años y en el medio hay que gestionar, eso es lo que no entienden los que viven de la rosca", retrucaron.

Hay que decir que las pasadas elecciones dejaron un mapa político que no les es del todo afín a Cornejo. De las 18 intendencias sólo retuvo 8, 7 quedaron en manos del PJ y de las 3 restantes, dos son de jefes comunales enrolados en La Unión Mendocina, (Allasino y Alejandro Morillas, el intendente de San Carlos) y la última es comandada por el ex radical Ricardo Mansur, uno de los más enfrentados al gobernador, sobre todo por la grieta que abrió con la reforma de la coparticipación.

Nadie se atreve a ponerlo en palabras aún, primero porque es apresurado hablar de las elecciones legislativas del 2025 y además porque saben que el discurso anticasta se los llevaría puestos, pero por lo bajo no descartan que esa buena relación del PRO de Luján y la UCR, pueda derivar en una propuesta electoral en conjunto, aunque claro eso podría provocar varios dolores de cabeza.

Tanto es así, que días atrás el mismo Allasino ratificó que el PRO se iría de Cambia Mendoza, pero en paralelo se encargó de dejar bien claro que en su microclima de Luján, estaba abierto el diálogo con la UCR, de quien fueron socios políticos desde el 2015 cuando se conformó el frente Cambia Mendoza.

"Es necesario que cada uno ordene su espacio político" asumió e insistió:" Me parece que no hay que cerrar el diálogo, no hay que volver atrás. Macri fue muy preciso en la autocrítica, pelearnos nos hizo mucho daño".

"¿Por qué la tarifa del agua debe ser más baja que la del gas?"

Pero el proyecto del hub logístico y el traslado del Puerto Seco no son los únicos que desvelan por igual a Allasino y Cornejo. El intendente también hizo propia la camiseta del cuidado del agua, salió a colocar medidores y al igual que el gobernador cuestionó el bajo valor que tiene ese servicio.

Coincidencia o estrategia. Días después de que el Gobierno saliera a defender el proyecto del Código de Aguas y el Plan Hídrico que supondrá aplicar micro y macro medición, tanto del agua de consumo humano como la de riego, y que instala el concepto de que el valor del agua tiene que seguir la lógica del mercado, es decir que el costo tenga relación con lo que cuesta producirla; el lujanino se mostró en sus redes sociales mostrando su propio proyecto de medición.

En un video recordó que en Luján está funcionando un sistema de medición comunitaria de agua y domiciliaria y se mostró explicándoles a los vecinos la necesidad de avanzar con aquel sistema ante la situación de la crisis hídrica.

Ante la consulta de este diario acotó que en su comuna ya se han instalado más de 700 medidores. "Este es uno de los servicios más importantes y no hay razones para que la tarifa de agua no sea como la del gas o de la electricidad. Hoy un litro de agua mineral cuesta casi igual que un litro de nafta y es así por lo que sale producirla, entonces ¿por qué hay que regalar el agua de la canilla?", marcó.

Allasino levantó esa bandera, porque es uno de los pocos intendentes que proporciona el servicio de agua a sus vecinos. Desde ese lugar, hasta se permite lanzar un cuestionamiento que habría tenido cierta repercusión en el cuarto piso de Casa de Gobierno.

"Yo creo que operativamente es clave que el Departamento General de Irrigación controle el agua de riego y el agua de consumo humano. Hoy los roles del EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) e incluso de Hidráulica están desdibujados y sería estratégico unificarlos", marcó y aseguró que fue uno de los primeros temas que le planteó al gobernador, apenas asumieron en sus respectivos cargos.